Gặp mặt cán bộ quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030

Các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chủ trì buổi gặp mặt.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: N.H

Thông tin tại hội nghị, đồng chí Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 được triển khai nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn và thẩm quyền.

Đồng chí Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông tin khái quát tình hình quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: N.H

Đối với các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, tỉnh Gia Lai có 14 đồng chí được quy hoạch. Đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, có 33 đồng chí được quy hoạch vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 128 đồng chí được quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: N.H

Qua rà soát, đội ngũ cán bộ trong quy hoạch cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện. Trong đó, có 118 đồng chí trình độ thạc sĩ trở lên, 39 cán bộ nữ, 26 cán bộ người dân tộc thiểu số và 9 cán bộ dưới 42 tuổi. Cùng với công tác quy hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt chú trọng việc quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển nhằm từng bước gắn quy hoạch với thực tiễn công tác.

Đồng chí Trần Kim Kha, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, phát biểu tham luận tại buổi gặp mặt. Ảnh: N.H

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã phát biểu tham luận đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ. Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ tại các địa bàn, lĩnh vực trọng yếu, gắn công tác cán bộ với yêu cầu phát triển chung của tỉnh.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: N.H

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Đây là dịp để Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp lắng nghe, hiểu rõ cán bộ và cùng trao đổi về công tác chuẩn bị đội ngũ cho cả trước mắt lẫn lâu dài.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định quy hoạch không phải là bổ nhiệm trước mà là chuẩn bị nguồn cán bộ; tuyệt đối không để xảy ra tâm lý chờ đợi, "đến lượt", bởi quy hoạch là cơ hội để phấn đấu chứ không phải vị trí để yên tâm chờ đợi. Việc lựa chọn, bố trí cán bộ phải căn cứ vào phẩm chất, năng lực, uy tín, kết quả công việc và yêu cầu thực tiễn.

Các đại biểu dự buổi họp mặt. Ảnh: N.H

Nhấn mạnh phương châm đánh giá và đào tạo cán bộ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu phải lấy kết quả và sản phẩm công việc làm thước đo quan trọng, khắc phục tình trạng nhận xét chung chung, nể nang hay né tránh. Việc đánh giá phải thông qua thực tiễn, qua việc khó để thấy bản lĩnh, qua kết quả để đo năng lực và qua thực tế để kiểm chứng uy tín.

Tỉnh ủy sẽ tiếp tục đưa cán bộ vào thực tiễn để đào tạo và thử thách theo tinh thần "thiếu gì học nấy, yếu gì rèn nấy, cần trải nghiệm ở đâu thì bố trí ở đó", tuyệt đối không đào tạo cán bộ trong "vùng an toàn" hay chỉ qua lớp học và hồ sơ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị mỗi cán bộ trong quy hoạch phải chủ động rà soát kế hoạch phấn đấu, tự chuẩn bị cho nhiệm vụ cao hơn. Cán bộ lãnh đạo giai đoạn mới cần có bản lĩnh, tư duy chiến lược, năng lực quản trị, sâu sát cơ sở, đồng thời chủ động tiếp cận khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhưng đổi mới phải trong kỷ luật và sáng tạo phải trong khuôn khổ.

Song song đó, công tác quy hoạch phải bảo đảm tính "động" và "mở", thường xuyên rà soát để kịp thời bổ sung nhân tố mới có triển vọng, đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch những trường hợp không còn đáp ứng yêu cầu. Tỉnh sẽ đặc biệt quan tâm tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ có trình độ khoa học - công nghệ để khắc phục sự mất cân đối về độ tuổi, lĩnh vực và địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu kết quả hội nghị, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và sàng lọc cán bộ theo quy định. Đồng thời, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị có cán bộ trong quy hoạch phải chịu trách nhiệm đào tạo cán bộ qua công việc thực tế, mạnh dạn giao việc và tạo môi trường rèn luyện tốt nhất cho cán bộ.