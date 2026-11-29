Tại chương trình, các đại biểu cùng trao đổi về vai trò, trách nhiệm của người sáng tạo nội dung trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phát triển. Theo đó, bên cạnh khả năng thu hút người xem, mỗi sản phẩm số cần bảo đảm tính chính xác, có giá trị thông tin và hướng đến những điều tích cực cho cộng đồng.

Chương trình giao lưu

Tiêu biểu, nhà sáng tạo nội dung Vũ Mạnh Tuyền lựa chọn khai thác các câu chuyện lịch sử, địa danh, di tích và nhân vật lịch sử bằng hình ảnh, video với cách thể hiện gần gũi giới trẻ. Qua đó, góp phần đưa kiến thức lịch sử đến gần hơn với công chúng, khơi gợi sự quan tâm và ý thức tìm hiểu về truyền thống dân tộc.

Theo anh Trần Hoàng, Giám đốc VCCorp Network, trong môi trường cạnh tranh về lượt xem và tương tác, người làm nội dung cần đặt chất lượng thông tin và trách nhiệm với công chúng lên hàng đầu.

Các đoàn viên, thanh niên thăm hỏi, giao lưu với trẻ em tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp

Việc kiểm chứng nguồn tin, tránh lan truyền thông tin sai lệch là yếu tố quan trọng để xây dựng uy tín và niềm tin của người xem.

Bên cạnh hoạt động gặp mặt, trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã đến thăm hỏi, giao lưu với trẻ em tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp (phường Hạnh Thông).

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 300 phần quà với tổng trị giá hơn 41 triệu đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại trung tâm.

Đại diện Ban tổ chức trao tặng 300 phần quà tặng trẻ em khó khăn tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp

Thông qua các hoạt động thiết thực, chương trình góp phần khuyến khích người trẻ phát huy năng lực sáng tạo, sử dụng sức ảnh hưởng trên không gian mạng để lan tỏa thông tin tích cực, đồng thời gắn hoạt động sáng tạo nội dung với trách nhiệm xã hội và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.