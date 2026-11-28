Thượng tướng Lê Chiêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (thứ 7 từ phải qua) tặng quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ tại buổi gặp mặt. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tham dự gặp mặt có Thượng tướng Lê Chiêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đông đảo cựu quân nhân nhập ngũ năm 1976 của vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; chia sẻ những kỷ niệm khó quên một thời của thế hệ bộ đội nhập ngũ năm 1976 của vùng đất Quảng Nam và Đà Nẵng.

Theo thông tin tại buổi gặp mặt, tháng 11/1976, khoảng 1.700 thanh niên Quảng Nam - Đà Nẵng (trong đó có khoảng 400 chiến sĩ nữ) lên đường nhập ngũ.

Sau thời gian huấn luyện, các chiến sĩ nữ được đào tạo chuyên môn về quân nhu, quân y, kế toán, thống kê; chiến sĩ nam được đào tạo cán bộ khung thuộc các lực lượng pháo binh, thiết giáp, thông tin, trinh sát...

Khi chiến tranh biên giới xảy ra, nhiều chiến sĩ tham gia chiến đấu tại các mặt trận và thực hiện nghĩa vụ quốc tế ở Lào và Campuchia.

Trải qua nhiều năm tháng gian khó ấy, có người trưởng thành, đảm nhận những trọng trách trong quân đội và các cơ quan của Đảng, Nhà nước; có người ra quân, học tập trở thành kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, doanh nhân. Nhiều đồng đội đã anh dũng hy sinh, để lại một phần thân thể nơi chiến trường biên giới, mãi mãi nằm lại trên đất bạn.

Đa phần các chiến sĩ xuất ngũ trở về quê hương tiếp tục cống hiến xây dựng đất nước. Trải qua 50 năm, tình đồng đội vẫn được gìn giữ thông qua việc thường xuyên tổ chức họp mặt truyền thống; thăm hỏi, động viên khi ốm đau, gặp khó khăn và tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bìa tập sách “50 năm - Một thời mãi nhớ”. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Dịp này, Ban liên lạc chiến sĩ đồng ngũ Đà Nẵng 1976 giới thiệu tập sách “50 năm - Một thời mãi nhớ”, tập hợp các bài ghi chép, ký sự, tùy bút, những sáng tác thơ, văn, nhạc, họa cùng nhiều hình ảnh tư liệu quý giá về những năm tháng quân ngũ.

Phần lớn đều được viết và sẻ chia từ chính những người lính, những người đồng đội thuộc thế hệ sau năm 1976, đặc biệt là những ký ức sống động, hào hùng và đầy bi tráng về chủ đề chiến trường biên giới Tây Nam.