Gặp lại người yêu cũ sau gần 20 năm, tôi bàng hoàng hiểu vì sao chồng ít gần gũi con cả

Nếu ví cuộc đời mỗi người như một tờ giấy trắng thì lời trêu chọc bốc đồng và cú đẩy tay vô thức của Lê Đình Tâm đã vạch xuống đó một nét mực đen định mệnh. Nét mực ấy vĩnh viễn tước đi mạng sống của người hàng xóm và để lại nỗi đau không thể bôi xóa cho hai gia đình.