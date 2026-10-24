Gặp lại người yêu cũ sau gần 20 năm, tôi bàng hoàng hiểu vì sao chồng ít gần gũi con cả
Suốt nhiều năm, tôi luôn nghĩ chồng gần gũi con thứ hai hơn vì hai bố con hợp tính, còn con trai cả vốn trầm tính nên ít chia sẻ với bố. Nhưng cuộc gặp bất ngờ với người yêu cũ đã khiến tôi bàng hoàng nhận ra, phía sau sự khác biệt ấy là một nỗi nghi ngờ chồng âm thầm giữ kín gần 20 năm.
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/gap-lai-nguoi-yeu-cu-sau-gan-20-nam-toi-bang-hoang-hieu-vi-sao-chong-it-gan-gui-con-ca-172261024203804031.htm