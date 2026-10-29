Gặp lại 'người hùng' phá mái tôn cứu người trong đám cháy

Chiều 24-3-2026, giữa làn khói đen cuồn cuộn bốc lên từ căn nhà trên phố Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, TP Hà Nội), anh Nguyễn Văn Dung đã dũng cảm trèo từ ngôi nhà bên cạnh sang tầng 7 của ngôi nhà đang bốc cháy, tìm cách phá mái tôn, giải cứu những người còn mắc kẹt bên trong.

Nhưng ngay sau hành động đó, anh đã lặng lẽ rời đi mà không để lại bất kỳ thông tin nào. Hình ảnh dũng cảm của anh đã nhanh chóng được chia sẻ, lan tỏa rộng rãi trên các trang mạng xã hội và phương tiện báo chí truyền thông, trong đó có Báo QĐND, khiến nhiều người cảm phục.

Chúng tôi gặp lại anh Nguyễn Văn Dung tại Báo QĐND trong Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 (năm 2025-2026). Anh là nhân vật trong tác phẩm “Tôi không phải người hùng…” của tác giả Phạm Xuân Thứ, được trao giải C. Hôm nay, anh Dung là một trong 19 nhân vật trong các tác phẩm đoạt giải được Ban tổ chức mời đến dự và vinh danh tại chương trình. Ngoài cúp lưu niệm, bằng vinh danh, Ban tổ chức Cuộc thi đã trao tặng anh phần thưởng trị giá 10.000.000 đồng.

Nhớ lại quyết định chiều hôm ấy, anh Dung chia sẻ sở dĩ việc cứu người được diễn ra nhanh chóng là nhờ vào sự nhanh trí, bản lĩnh và kinh nghiệm của một người thợ nhôm, gia công cơ khí: “Tôi làm nghề quen rồi, không sợ độ cao. Lúc đó chỉ nghĩ phải phá mái thật nhanh để cứu người thoát ra. Trong nguy cấp càng phải bình tĩnh, giữ an toàn cho mình thì mới cứu được người khác”. Anh chia sẻ thêm, sau bài báo “Tôi không phải người hùng…” của tác giả Phạm Xuân Thứ tham dự Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 được Báo QĐND đăng tải, anh còn vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.

Trở lại cuộc sống thường nhật, anh Dung vẫn là một người thợ, nhận các công trình nhôm, cơ khí để mưu sinh. Đôi khi đi làm, có người nhận ra, hỏi thăm và dành lời khen khiến anh cảm thấy phần nào tự hào.

Anh Nguyễn Văn Dung tại Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết.

Hôm nay, hơn 7 tháng sau ngày cứu người khỏi đám cháy, hành động của anh Nguyễn Văn Dung thêm một lần nữa được vinh danh tại Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17. Chia sẻ tại buổi lễ, anh Dung nói: “Tôi rất vui và xúc động khi câu chuyện của mình tiếp tục được vinh danh, lan tỏa tới cộng đồng”. Đây là nguồn động viên quý với anh, đặc biệt là khi được gặp các nhân vật - những tấm gương sống đẹp được vinh danh tại buổi lễ trao giải, anh càng thấy được tiếp thêm cảm hứng cho những việc làm ý nghĩa trong cuộc sống.

Dẫu vậy, anh vẫn khẳng định, mình chỉ là một người bình thường, không phải là người hùng. Bởi có sức khỏe, có khả năng giúp người gặp nạn, anh chắc chắn sẽ cứu giúp. Câu chuyện về anh cũng góp thêm một lát cắt đời thường vào hành trình phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những tấm gương bình dị mà cao quý của Cuộc thi.

Ban tổ chức Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 17 (năm 2025-2026) trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành: Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (HABECO); Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM); Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (VIETTEL); Tổng công ty Khí Việt Nam-Công ty Cổ phần (PV GAS); Tập đoàn TH; Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Tân Hiệp Phát; Công ty TNHH PEDA EDTECH.