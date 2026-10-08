'Gặp lại' Hà Nội đầu thập niên 1990 qua ống kính Andy Soloman

Đây là bộ sưu tập các hình ảnh đặc sắc về Hà Nội những năm 1990, với những khoảnh khắc được ghi lại trên đường phố, tại các khu chợ, trường học, nhà máy và trong nhịp sống đời thường của người dân do nhiếp ảnh gia người Anh – Andy Solomon thực hiện. Hà Nội đầu thập niên 1990 hiện lên mộc mạc, gần gũi qua các tác phẩm như: Tập thể dục buổi sáng sớm, Những người đạp xích lô tại Khu Phố cổ Hà Nội, Chợ Đồng Xuân, Những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Giao bia hơi bằng xích lô…

Andy Soloman lần đầu đến Hà Nội vào tháng 10/1992, khi 30 tuổi, trong vai trò một phóng viên ảnh. Ông đã đi qua nhiều vùng miền, từ miền núi phía bắc, các khu vực biên giới đến ven biển và Tây Nguyên. Các tác phẩm của ông tập trung vào đời sống, chợ, làng quê, trường học, bệnh viện, nhà máy và những cuộc gặp trên đường. Chính khoảng cách hơn 30 năm khiến những khuôn hình ấy có thêm nhiều giá trị. Chúng không chỉ lưu giữ diện mạo đô thị mà còn cho thấy một Hà Nội ở thời điểm chuyển giao, khi những dấu vết của đời sống bao cấp vẫn còn rõ nét trong lúc xã hội đang bước vào một giai đoạn đổi thay nhanh chóng.

Trong khuôn khổ sự kiện, ngày 10/10, nhiếp ảnh gia Andy Soloman sẽ có buổi trò chuyện “Việt Nam 1992-1993: Trên ngưỡng cửa đổi thay - Hành trình của một nhiếp ảnh gia” tại Metropole Hà Nội. Ông sẽ kể lại câu chuyện phía sau những bức ảnh và hành trình từ năm 2022 tìm kiếm những nhân vật từng xuất hiện trong khuôn hình của mình. Từ đó hình thành dự án Continuum: Vietnam, đặt ảnh quá khứ bên cạnh chân dung hiện tại, tạo nên cuộc đối thoại giữa hai thời điểm cách nhau hơn ba thập niên.

Với Andy Soloman, giá trị của những bức ảnh không chỉ nằm ở địa danh hay cảnh vật. Điều ông muốn giữ lại là những cuộc gặp gỡ. Và chính những con người trong ảnh đã khiến bộ tư liệu về Hà Nội vượt khỏi giới hạn của một ký ức cá nhân, trở thành những lát cắt thị giác về một thành phố trên ngưỡng cửa đổi thay.

Bộ ảnh đã được Sofitel Legend Metropole Hà Nội đưa vào sưu tập nghệ thuật của khách sạn với tên gọi Bộ sưu tập Soloman Metropole, nhân dịp kỷ niệm 125 năm thành lập khách sạn mang đậm dấu ấn lịch sử này.

Công chúng quan tâm có thể đăng ký tham dự cuộc trò chuyện với nhiếp ảnh gia Andy Soloman qua Eventbrite. (Xin giới thiệu một số tác phẩm của nhiếp ảnh gia Andy Soloman tại triển lãm lần này)

Nhiếp ảnh gia Andy Soloman