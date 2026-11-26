Gương mặt các tác giả đoạt giải của cuộc thi "Giáo dục tài chính thông minh".

Ngày 26/11, Tạp chí Công dân và Khuyến học tổ chức Lễ trao giải cuộc thi viết "Giáo dục tài chính thông minh".

Tác giả Trần Thúy Hà đạt giải Nhất với tác phẩm "Từ bài toán gian hàng xanh đến bài học giữ tiền của học trò".

Những câu chuyện phía sau các tác phẩm đạt giải Cuộc thi "Giáo dục tài chính thông minh"

Đối với cô giáo Trần Thúy Hà, tác giả đạt giải Nhất với tác phẩm "Từ bài toán gian hàng xanh đến bài học giữ tiền của học trò", giải thưởng là một sự ghi nhận đáng trân trọng đối với những nỗ lực tìm tòi, đổi mới trong công việc giáo dục.

"Tôi rất xúc động khi biết tác phẩm đạt giải Nhất. Đây cũng là sự động viên để tôi tiếp tục theo đuổi những cách làm giáo dục gần gũi với thực tiễn. Tôi nghĩ rằng, khi một ý tưởng được ghi nhận và có cơ hội chia sẻ rộng rãi, giá trị của nó sẽ không còn giới hạn trong phạm vi lớp học hay ngôi trường nơi mình công tác", tác giả Trần Thúy Hà chia sẻ.

Theo tác giả, Cuộc thi "Giáo dục tài chính thông minh" đã tạo cơ hội để những người làm công tác giáo dục, những bậc phụ huynh và cả những cá nhân cùng chia sẻ góc nhìn về một vấn đề thiết thực của đời sống.

Mỗi người có một cách tiếp cận, một phương pháp và một câu chuyện riêng về giáo dục tài chính thông minh, nhưng đều hướng đến mục tiêu giúp cộng đồng có thêm kiến thức để sử dụng đồng tiền hợp lý.

Tác giả kỳ vọng những tác phẩm được trao giải cũng như các bài dự thi khác sẽ tiếp tục được giới thiệu đến đông đảo giáo viên, phụ huynh và học sinh. Qua đó, những kinh nghiệm hay có thể được tham khảo, vận dụng phù hợp với điều kiện của từng gia đình, nhà trường.

Tác giả Nguyễn Thị Diễm Hương đạt giải Nhì với bài viết "Bố mẹ từng ném vàng qua cửa sổ, tôi quyết không đi vào vết xe đổ".

Cùng chung niềm vui khi tác phẩm được ghi nhận, tác giả Nguyễn Thị Diễm Hương (Hải Phòng) đoạt giải Nhì với bài viết "Bố mẹ từng ném vàng qua cửa sổ, tôi quyết không đi vào vết xe đổ" bày tỏ: "Câu chuyện của tôi khá khác biệt với số đông khi con cái tự tìm cách học về tài chính để bảo vệ bản thân và gia đình.

Tôi khá bất ngờ khi biết bản thân được giải Nhì, ban đầu tôi chỉ dự đoán có thể cạnh tranh ở hạng mục các giải phụ vì có quá nhiều thí sinh khác vô cùng xuất sắc. Tôi thấy rất vui và hạnh phúc khi câu chuyện và những trải nghiệm cá nhân được Ban giám khảo đón nhận và ghi nhận, những trải nghiệm của bản thân có thể mang lại giá trị cho cộng đồng".

Tác giả kỳ vọng sau khi đọc bài viết, độc giả sẽ nhận ra "kiếm được tiền đã khó, nhưng sử dụng và quản lý đồng tiền một cách hợp lý còn quan trọng hơn".

Đặc biệt với người trẻ, "tôi hy vọng câu chuyện của bản thân có thể giúp các bạn hình thành thói quen quản lý tài chính từ sớm, biết phân biệt giữa nhu cầu và mong muốn, học cách tiết kiệm, lập kế hoạch chi tiêu và có trách nhiệm với những quyết định sử dụng đồng tiền", tác giả Nguyễn Thị Diễm Hương chia sẻ.

Khi mỗi câu chuyện trở thành một bài học chung về giáo dục tài chính thông minh

Tác giả Nguyễn Thị Minh đạt giải Ba với bài viết "Kinh nghiệm 40 năm giáo dục con về tài chính thông minh"

Với bà Nguyễn Thị Minh, tác giả ngoài 70 tuổi đạt giải Ba với bài viết "Kinh nghiệm 40 năm giáo dục con về tài chính thông minh của người mẹ đã hơn 70 tuổi", đây còn là niềm vui khi những kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm được thế hệ sau quan tâm.

Bà không nghĩ những kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình lại có cơ hội đến với đông đảo độc giả thông qua một cuộc thi. "Tôi tuổi đã cao, những điều chia sẻ trong bài viết phần lớn đều là kinh nghiệm mà bản thân đã trải qua. Khi gửi bài dự thi, tôi chỉ mong những gì mình biết, mình đã làm có thể giúp ích cho một số gia đình khác. Được Ban tổ chức ghi nhận và trao giải, tôi rất xúc động. Tôi thấy vui vì những kinh nghiệm ấy vẫn còn có ích và được mọi người quan tâm", bà chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Minh, mỗi gia đình đều có những cách giáo dục con cái và quản lý tài chính riêng. Không có một công thức chung áp dụng cho tất cả, nhưng việc cha mẹ chủ động chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và để con cùng tham gia vào những công việc phù hợp sẽ giúp con trưởng thành hơn.

Bà đặc biệt kỳ vọng những gia đình trẻ sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc trang bị cho con kiến thức tài chính từ sớm. Không cần bắt đầu bằng những bài học lớn lao, cha mẹ có thể hướng dẫn con qua những việc gần gũi trong sinh hoạt hằng ngày.

Tác giả Nguyễn Quang Minh đạt giải ba với tác phẩm "Con muốn giữ tiền, hay muốn tiền sẽ đẻ ra tiền?".

Bên cạnh đó, cuộc thi còn ghi nhận tiếng nói của một tác giả trẻ. Nguyễn Quang Minh, Trường Trung học phổ thông Phạm Hồng Thái (Hà Nội) đạt giải Ba với tác phẩm “Con muốn giữ tiền, hay muốn tiền sẽ đẻ ra tiền?”.

Với tác giả Nguyễn Quang Minh, giải thưởng là một dấu mốc đáng nhớ trong những năm tháng học sinh.

"Tôi rất vui và bất ngờ khi biết bài viết đạt giải Ba. Tôi nghĩ đây là một cơ hội đặc biệt để học sinh được bày tỏ quan điểm cá nhân về một vấn đề gần gũi trong cuộc sống. Tôi cũng cảm thấy những điều mình học hỏi từ gia đình, nhà trường có thể trở thành kiến thức hữu ích để chia sẻ với nhiều người khác", Quang Minh chia sẻ.

Tác giả Quang Minh cho rằng cuộc thi không chỉ dành cho những người làm trong lĩnh vực tài chính hay giáo dục mà còn mở rộng cơ hội tham gia cho nhiều đối tượng, trong đó có học sinh. Điều này giúp người trẻ cảm thấy tiếng nói, suy nghĩ, trải nghiệm ở lứa tuổi học trò được lắng nghe.

Tác giả bài viết “Con muốn giữ tiền, hay muốn tiền sẽ đẻ ra tiền?” mong muốn ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên tham gia những sân chơi tương tự, chủ động tìm hiểu kiến thức tài chính và chia sẻ với bạn bè.

Mong những mùa giải tiếp tục nối dài sức lan tỏa

Bốn tác giả, bốn độ tuổi với những trải nghiệm khác nhau nhưng đều mong muốn những kiến thức tài chính hữu ích được chia sẻ rộng rãi hơn. Với họ, giá trị của Cuộc thi "Giáo dục tài chính thông minh" nằm ở việc tìm ra những tác phẩm xuất sắc, kết nối những người cùng quan tâm đến một vấn đề thiết thực của đời sống.

Các tác giả mong muốn Tạp chí Công dân và Khuyến học tiếp tục duy trì cuộc thi trong những năm tiếp theo. Thông qua cuộc thi "Giáo dục tài chính thông minh", những kinh nghiệm và cách làm thiết thực trong giáo dục tài chính có cơ hội được chia sẻ rộng rãi.

Mỗi tác phẩm là một góc nhìn, một bài học gần gũi, góp phần giúp giáo dục tài chính được quan tâm nhiều hơn. Đây cũng là giá trị mà Cuộc thi "Giáo dục tài chính thông minh" hướng tới, đó là tạo động lực để mỗi người chủ động học hỏi, chia sẻ và nâng cao hiểu biết về quản lý tài chính.