Gặp gỡ nghệ sĩ tham gia “Muôn sắc Việt Nam”
Chỉ còn ít ngày nữa, đêm nhạc “Muôn sắc Việt Nam” - sự kiện âm nhạc được mong đợi dịp cuối năm, sẽ chính thức diễn ra. Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam, chương trình lan tỏa tinh thần trân trọng di sản, tôn vinh bản sắc dân tộc. Bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội và tên tuổi được yêu mến, sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ tạo nên nhịp cầu kết nối các thế hệ trong dòng chảy âm nhạc dân tộc. Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với ca sĩ, diễn viên nhí Cao Phú Quý, một trong những gương mặt trẻ sẽ góp mặt trên sân khấu đặc biệt này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/gap-go-nghe-si-tham-gia-muon-sac-viet-nam-246261120234721236.htm