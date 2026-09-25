Trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ kết nối doanh nghiệp du lịch Việt Nam-Pakistan đã có ba Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Từ ngày 22 đến 24/9, Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan và các cơ quan, tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp liên quan của hai nước đã tổ chức chương trình Gặp gỡ kết nối doanh nghiệp du lịch Việt Nam-Pakistan tại Hà Nội và Hạ Long.

Tham dự chương trình có gần 100 doanh nghiệp du lịch Việt Nam và gần 20 doanh nghiệp du lịch Pakistan, cùng đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức, hiệp hội du lịch và các hãng hàng không của hai nước. Đây là dịp để doanh nghiệp hai bên trao đổi trực tiếp về thị trường, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và thảo luận các cơ hội hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực du lịch và các dịch vụ liên quan.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri nhấn mạnh, tiềm năng hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Pakistan còn rất lớn. Hai nước có nhiều điểm đến, cảnh quan, giá trị văn hóa và lịch sử đặc sắc, có thể bổ trợ cho nhau và tạo thêm lựa chọn cho du khách. Đại sứ cho rằng du lịch không chỉ tạo ra cơ hội kinh doanh mà còn là một kênh quan trọng góp phần tăng cường giao lưu nhân dân và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Các đại biểu tham dự chương trình Gặp gỡ kết nối doanh nghiệp du lịch Việt Nam-Pakistan. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Chương trình tập trung vào việc chuyển tiềm năng và các hoạt động khảo sát, xúc tiến du lịch thành những sản phẩm, đối tác và dòng khách cụ thể. Các doanh nghiệp Việt Nam được giới thiệu những điểm đến và sản phẩm du lịch của Pakistan, trong khi các doanh nghiệp Pakistan tìm hiểu về các điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch của Việt Nam. Hai bên đồng thời trao đổi về khả năng xây dựng các chương trình du lịch phù hợp với nhu cầu của từng thị trường.

Một trong những nội dung được quan tâm tại chương trình là phát triển du lịch Halal và các dịch vụ thân thiện với khách Hồi giáo. Các đại biểu trao đổi về nhu cầu đối với thực phẩm Halal, không gian cầu nguyện, cơ sở lưu trú và đào tạo nhân lực nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách Pakistan cũng như thị trường khách Hồi giáo nói chung. Đây được xem là một hướng hợp tác có tiềm năng, đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận rộng hơn với thị trường du lịch Halal quốc tế.

Bên cạnh đó, kết nối hàng không được xác định là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy trao đổi khách giữa hai nước. Các đại biểu trao đổi về nhu cầu đi lại của hành khách, khả năng khai thác các chuyến bay thuê chuyến và những phương án tăng cường kết nối hàng không trong thời gian tới. Việc xây dựng sản phẩm du lịch, tạo nguồn khách ổn định và tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp lữ hành được xem là những bước cần thiết để hỗ trợ phát triển kết nối hàng không Việt Nam-Pakistan.

Trong khuôn khổ chương trình, ba Biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết. Cụ thể, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội (HUTC) và Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Pakistan (PATO) ký kết nhằm tăng cường mạng lưới hợp tác lữ hành giữa hai nước; Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Du lịch Việt Nam-Pakistan và Travel Walji’s (Pvt) Limited ký kết về phát triển thị trường và sản phẩm du lịch chung; Airblue Limited, Công ty TNHH VTours Vietnam và Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Du lịch Việt Nam-Pakistan ký kết hợp tác trong lĩnh vực hàng không, du lịch, phát triển thị trường và vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không.

Việc ký kết các Biên bản ghi nhớ tạo khuôn khổ để doanh nghiệp hai nước tiếp tục trao đổi, xây dựng sản phẩm, mở rộng thị trường và nghiên cứu các cơ hội hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong việc tăng cường kết nối trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Pakistan.

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Thông qua chương trình, Đại sứ quán Pakistan tại Hà Nội và Đại sứ quán Việt Nam tại Islamabad tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc, trao đổi thông tin thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Việc phối hợp giữa hai Cơ quan đại diện cùng các cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp góp phần tạo thêm động lực cho các hoạt động xúc tiến du lịch và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Pakistan.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục khuyến khích các hoạt động quảng bá điểm đến, tổ chức các chương trình khảo sát dành cho doanh nghiệp và truyền thông, tăng cường kết nối doanh nghiệp lữ hành, phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu của thị trường hai nước và nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy kết nối hàng không.

Chương trình Kết nối B2B Du lịch và Giao lưu Doanh nghiệp Việt Nam-Pakistan là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa tiềm năng hợp tác du lịch giữa hai nước. Thông qua việc tăng cường kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy trao đổi khách hai chiều, hợp tác du lịch được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế, thương mại và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Pakistan.