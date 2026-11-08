Gặp gỡ hiền tài: Trải nghiệm nếp học Quốc Tử Giám xưa

Hình ảnh thầy đồ, Giám sinh bên nghiên mực, trang sách hay khoảnh khắc tân khoa vinh quy bái tổ được tái hiện trong chương trình "Gặp gỡ hiền tài" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Hoạt động mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm một phần đời sống học tập, khoa cử của người xưa nhân dịp kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám.

Các bạn trẻ trải nghiệm chương trình "Gặp gỡ hiền tài".

Hóa thân trong không gian vinh quy bái tổ

Diễn ra từ ngày 5 đến 12/11/2026, chương trình "Gặp gỡ hiền tài" mở ra không gian trải nghiệm văn hóa, giúp công chúng tìm hiểu truyền thống khoa bảng và tôn vinh hiền tài của dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là booth chụp hình "Vinh quy bái tổ", lấy cảm hứng từ hình ảnh các vị tân khoa trở về quê hương sau khi đỗ đạt.

Các bạn trẻ check - in tại Booth Vinh Quy Bái Tổ.

Trong văn hóa khoa cử xưa, vinh quy bái tổ là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với người đỗ đạt và gia đình, dòng họ, quê hương. Hình ảnh này cũng gắn với truyền thống hiếu học, đạo lý tri ân nguồn cội và tinh thần trọng dụng nhân tài.

Tại không gian được thiết kế theo cảm hứng lịch sử, du khách có cơ hội hóa thân, lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm mang dấu ấn khoa bảng. Cách tiếp cận trực quan giúp câu chuyện về những người học trò thành danh trở nên gần gũi hơn với công chúng hôm nay.

Trở lại nếp học của Giám sinh xưa

Bên cạnh không gian "Vinh quy bái tổ", chương trình còn tái hiện nếp học Quốc Tử Giám xưa với hình ảnh lớp học truyền thống, thầy đồ, Giám sinh và những hoạt động quen thuộc như đọc sách, mài mực, luyện chữ.

Du khách không chỉ quan sát mà còn có thể trực tiếp tương tác, trải nghiệm một số hoạt động gắn với việc học của người xưa.

Các bạn trẻ tham gia nhận chữ.

Những hình ảnh thầy đồ dạy học, Giám sinh miệt mài đèn sách giúp công chúng hình dung rõ hơn về đời sống giáo dục truyền thống. Qua đó, tinh thần chuyên cần, ý chí rèn luyện và khát vọng học tập của các thế hệ sĩ tử được tái hiện bằng những trải nghiệm cụ thể.

Thầy đồ cho chữ.

Đối với học sinh, sinh viên, không gian này tạo cơ hội tiếp cận lịch sử giáo dục dân tộc theo cách sinh động. Những hoạt động tưởng chừng quen thuộc như đọc sách, mài mực, luyện chữ lại mở ra sự kết nối với nếp học, phép học và truyền thống tôn sư trọng đạo của cha ông.

Lưu giữ dấu ấn 950 năm Quốc Tử Giám

Theo thể lệ chương trình, du khách tham gia các hoạt động còn có cơ hội nhận quà lưu niệm mang dấu ấn 950 năm Quốc Tử Giám, gồm tranh chữ thư pháp và bộ sticker được thiết kế riêng với những hình tượng văn hóa, lịch sử gắn với di tích.

Thông qua việc kết hợp không gian trải nghiệm, hoạt động chụp ảnh và quà lưu niệm, "Gặp gỡ hiền tài" đưa những câu chuyện về nền Quốc học Việt Nam đến gần hơn với công chúng bằng hình thức trực quan.

Đặc biệt, với thế hệ trẻ, việc trực tiếp trải nghiệm không gian học tập xưa có thể khơi gợi sự quan tâm đến lịch sử giáo dục, truyền thống hiếu học và tinh thần trọng dụng hiền tài.

Được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhân dịp kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076–2026), chương trình góp phần phát huy vai trò của di tích như một không gian giáo dục và trải nghiệm văn hóa, nơi những giá trị lịch sử được tiếp cận bằng những hình thức gần gũi với đời sống hôm nay.

Quà tặng khung tranh thư pháp.

Trao đổi với Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho hay, nội dung các hoạt động trải nghiệm được mở rộng, không chỉ giới hạn trong các hoạt động nghiên cứu, học thuật mà còn có trải nghiệm di sản, trưng bày, triển lãm và lễ hội.

Mục đích để công chúng thấy được những giá trị của Quốc Tử Giám vẫn hiện diện trong đời sống đương đại, có sức sống và sức hấp dẫn riêng. Đó không chỉ là nơi hội tụ những giá trị khoa học, học thuật, lịch sử mà còn kết nối với nghệ thuật và công nghệ.

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

• Thời gian: Từ ngày 5 đến 12/11/2026.

• Địa điểm: Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

• Nội dung: Check-in tại booth "Vinh quy bái tổ", tham quan, tương tác và trải nghiệm không gian tái hiện nếp học Quốc Tử Giám xưa.

Mời quý độc giả xem video: TS Lê Xuân Kiêu giới thiệu về sơ đồ và tờ gấp tham quan mới tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Thực hiện: Mai Loan.