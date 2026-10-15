Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2026 tại Đồng Nai

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, thành phố Đồng Nai và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon chứng kiến ký Bản ghi nhớ hợp tác lĩnh vực văn hóa giữa thành phố Đồng Nai với đối tác Hàn Quốc. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Phát biểu tại sự kiện, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, hiện có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại địa phương, với 2.304 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 47,1 tỷ USD. Trong đó, Hàn Quốc là đối tác đầu tư lớn nhất của thành phố Đồng Nai, với 469 dự án hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 8,37 tỷ USD.

Sự hiện diện và hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Đồng Nai trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của Đồng Nai.

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu chào mừng. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai mong muốn thông qua chương trình lần này để tiếp tục lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền và tổng hợp, kiến nghị Trung ương hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn.

Đây cũng là dịp để thành phố Đồng Nai giới thiệu định hướng phát triển, tiềm năng, lợi thế và cơ hội hợp tác, đầu tư; cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách, quy định mới liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Qua đó, tạo thuận lợi để doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động và gắn bó lâu dài với Đồng Nai.

Các đại biểu tham dự Chương trình Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2026. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

“Đồng Nai xác định doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc là đối tác quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội. Với tinh thần chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, chúng tôi tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường đối thoại, chia sẻ và phối hợp giải quyết vướng mắc để cùng phát triển”, ông Võ Tấn Đức chia sẻ.

Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn đánh giá cao hai chủ đề thảo luận của Chương trình gặp gỡ Hàn Quốc năm 2026 tại Đồng Nai là đột phá thương mại, đầu tư và nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số; khoa học, công nghệ và công nghiệp văn hóa vì tăng trưởng xanh, bền vững và bao trùm.

Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu đề xuất, định hướng các đại biểu thảo luận. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đề xuất các đại biểu cùng thảo luận tập trung vào tận dụng lợi thế hạ tầng kết nối, thúc đẩy thương mại và đầu tư cân bằng, bền vững; khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư dài hạn vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và năng lượng sạch; xây dựng chuỗi cung ứng tự cường, an toàn, nhất là trong bán dẫn, năng lượng và khoáng sản chiến lược, với sự tham gia ngày càng sâu rộng của doanh nghiệp Việt Nam.

Cùng với đó, tăng cường liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng hợp tác lao động an toàn, hợp pháp và hiệu quả.

Mở rộng hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa; thúc đẩy kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, du lịch và nông nghiệp bền vững, tạo động lực tăng trưởng mới cho các địa phương hai nước.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai và các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thành phố Đồng Nai và các địa phương trong cả nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác được ký kết tại hội nghị.

Phát biểu tại chương trình, bà Lee Miyon, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cho rằng, Chương trình Gặp gỡ Hàn Quốc năm nay có ý nghĩa đặc biệt, khi được tổ chức tại thành phố Đồng Nai, địa phương có thể coi là trường hợp điển hình trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Đồng Nai là nơi mà các doanh nghiệp Hàn Quốc đã hoạt động đầu tư sôi nổi trong nhiều lĩnh vực, gồm sản xuất, linh kiện phụ tùng, kho vận... ngay sau khi Hàn Quốc và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bà Lee Miyon, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Theo bà Lee Miyon, sự phát triển của ngày mai sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn trên nền tảng kết quả của ngày hôm nay. Do vậy, những kết quả và sự đóng góp mà các doanh nghiệp Hàn Quốc tích lũy tại Việt Nam, cũng như việc mở rộng dự án và tái đầu tư, qua đó sự phát triển và cùng thịnh vượng giữa Đồng Nai và các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ ngày càng sâu sắc.

Sự kiện Gặp gỡ Hàn Quốc lần này còn là diễn đàn để thảo luận về phương án phát triển cân bằng Việt Nam và cách thức hợp tác mới với Hàn Quốc.

Các đại biểu tham gia phiên thảo luận. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Trong chương trình, đã diễn ra hai phiên thảo luận, gồm: đột phá về thương mại, đầu tư bền vững và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số; thúc đẩy khoa học, công nghệ và công nghiệp văn hóa trong chuyển đổi số, kiến tạo tăng trưởng xanh, bền vững và bao trùm.

Dịp này, đã diễn ra lễ ký các Bản ghi nhớ hợp tác giữa một số địa phương của Việt Nam với đối tác Hàn Quốc.