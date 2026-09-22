Gặp gỡ giới tử đặc biệt đến từ Đức trong Đại giới đàn Thanh Kiểm - Stefan Lansmich (Thích Thông Trung)

Nói về lí do vì sao chọn Đại giới đàn Thanh Kiểm tại Việt Nam do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức để thọ giới, thầy Thích Thông Trung chia sẻ: Bổn sư của tôi là người Việt Nam (thầy Thích Hạnh Tấn - chùa Viên Giác tại Đức) cùng nhiều huynh đệ cũng là người Việt đã chia sẻ và giới thiệu rất nhiều về đất nước Việt Nam. Vì vậy, từ lâu, tôi đã có tâm nguyện hướng về nguồn cội, được thọ giới tại Việt Nam.

Ở nước ngoài cũng có tổ chức giới đàn, nhưng với mong mỏi về Việt Nam, khi nghe được thông tin Đại giới đàn Thanh Kiểm được tổ chức từ các huynh đệ có quen với một số chư Tăng tại Việt Nam, tôi liền nhờ đăng ký được thọ giới tại Đại giới đàn này.

Thầy Thích Thông Trầm hỗ trợ phiên dịch đến giới tử Thích Thông Trung

* Cảm xúc của thầy như thế nào khi được thọ giới Tỳ-kheo tại Đại giới đàn Thanh Kiểm?

Lúc đầu, tôi rất lo lắng vì đây là lần đầu tiên đến Việt Nam, lần đầu tiếp xúc với nền văn hóa mới và nhất là tham dự vào lễ truyền giới - một nghi thức rất thiêng liêng của người xuất gia. Khi được tham dự vào Đại giới đàn, tôi cảm thấy Đại giới đàn tổ chức rất quy mô và nghiêm túc, tất cả mọi giới tử đều rất chí thành cầu giới.

Khi tấn đàn truyền giới, được diện kiến các vị giới sư tại vị trí gần nhất, ở quý ngài toát lên sự từ bi và trí tuệ, tôi cảm thấy rất gần gũi và cảm nhận được nguồn năng lượng an định từ các ngài. Nghi thức thọ giới diễn ra vô cùng trang nghiêm, làm cho thân tâm tôi rung động sâu sắc. Điều mà chưa bao giờ tôi cảm nhận trong cuộc đời.

Giới tử Thích Thông Trung chí thành thọ lãnh giới pháp

* Điều gì khó khăn khi thầy tham dự Đại giới đàn tại Việt Nam?

Tôi cảm thấy không có gì khó khăn cả. Về ngôn ngữ khác biệt, tại đây cũng có một số thầy biết nói tiếng Anh, nên việc tôi trao đổi cũng dễ dàng. Ban Kiến đàn cũng sắp xếp thầy Đức Bảo hỗ trợ tôi trong mọi việc. Trong các thời khóa sinh hoạt và đăng đàn thọ giới, có Thầy Thông Trầm hỗ trợ tôi phiên dịch và hướng dẫn nhiệt tình. Trước đó, tôi cũng được quý thầy hướng dẫn về nghi thức thọ giới và soạn riêng nghi thức thọ giới cho tôi bằng tiếng Đức.

Nhưng điều đặc biệt tôi cảm nhận được là hình như không cần ngôn ngữ, tôi và mọi người vẫn hiểu nhau được qua ngôn ngữ cơ thể, qua những cử chỉ rất đơn giản. Thời gian ở Đại giới đàn, được ở chung với các giới tử khác, tôi nhận được sự giúp đỡ ân cần như những người huynh đệ, mọi người luôn quan tâm hỏi han, như: thầy ăn chưa? ăn đủ không?,… thậm chí khi tôi mặc áo bị lệch xíu thì cũng được quý thầy trong Ban Quản chúng và huynh đệ đến chỉnh giúp giùm. Dường như tôi có được sự ưu ái và điều đó đem đến cho tôi niềm hạnh phúc vô biên.

Thành kính thọ ba y...

* Điều gì đọng lại với thầy khi thọ giới Tỳ-kheo tại Đại giới đàn Thanh Kiểm?

Tôi cảm thấy mình có phước báu nhiều đời mới được thọ giới trong Đại giới đàn Thanh Kiểm.

Cách tổ chức Đại giới đàn Thanh Kiểm hết sức quy mô và trang nghiêm; Ban kiến đàn, Ban Điều hành giới trường, Ban Quản giới tử hết sức tận tâm, chỉ dạy tận tình; các huynh đệ luôn cởi mở, quan tâm tôi,… những điều đó ngoài sức tưởng tượng của tôi và tôi cảm nhận rất sâu trong tâm thức của mình.

Qua đó, tôi nguyện sẽ cố gắng rất nhiều trên con đường tu tập để đền đáp công ơn mà quý ngài đã chỉ dạy, nghiêm trì Giới luật mà tôi đã được lãnh thọ, nỗ lực hơn nữa trên con đường tu hành, giữ tâm cởi mở, giúp đỡ lẫn nhau như những gì tôi đã nhận được trong thời gian ở Đại giới đàn này. Tôi nghĩ đó là cách tri ân chư tôn đức một cách thiết thực nhất.

... và bình bát, là những vật dụng thường ngày của một Tỳ-kheo

Và khi về nước Đức, chắc chắn tôi sẽ giới thiệu với huynh đệ, Phật tử và mọi người về Đại giới đàn Thanh Kiểm, Phật giáo Việt Nam, chư Tăng và con người Việt Nam để mọi người hiểu thêm về đất nước Việt Nam với sự thân thiện, hiếu khách.

* Chúc thầy tinh tấn trên con đường tu học!