Trưng bày 80 tác phẩm ảnh trong chương trình gặp gỡ, giao lưu truyền thông Việt Nam - Trung Quốc năm 2026. Ảnh: THU HÀ

Điểm nhấn của chương trình là triển lãm hình ảnh Quảng Đông - Quảng Tây với 80 tác phẩm, chia thành 2 chủ đề: “Quảng Đông: Càng đến càng đẹp” và “Quảng Tây: Bát Quế như khúc ca”.

Các tác phẩm tập trung vào 4 phương diện gồm non sông, quê hương, khoa học công nghệ và văn hóa nhân văn; phản ánh sự đổi thay, phát triển và nét đặc trưng văn hóa của vùng Lĩnh Nam, Trung Quốc.

Hình ảnh do các phóng viên, nhiếp ảnh gia Quảng Đông - Quảng Tây và nhà sáng tạo nội dung quốc tế thực hiện, mang đến nhiều góc nhìn về đời sống và sự phát triển của hai địa phương.

Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thủ công và di sản văn hóa phi vật thể vùng Lĩnh Nam, Trung Quốc. Ảnh: THU HÀ

Bên cạnh triển lãm, khách tham quan còn được trải nghiệm các sản phẩm thủ công và di sản văn hóa phi vật thể vùng Lĩnh Nam như gấm Choang, tú cầu, trà nhài, bánh hoa quế, nón tre hoa của dân tộc Mao Nam, trang phục truyền thống dân tộc Dao, quạt tròn đan sợi tre Quế Lâm...

Trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm bàn tròn thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tập trung vào 2 chủ đề “Vừa là đồng chí, vừa là anh em - Chung tay hướng tới tương lai” và “Giao lưu văn minh, hợp tác cùng có lợi”.

Các đại biểu trao đổi về vai trò của thế hệ trẻ trong vun đắp tình hữu nghị, sáng tạo văn hóa và đổi mới cách kể chuyện báo chí, truyền thông trong kỷ nguyên số.

Chương trình Gặp gỡ, giao lưu truyền thông Việt Nam - Trung Quốc năm 2026. Ảnh: THU HÀ

Chương trình được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Văn phòng Thông tin Chính quyền Nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và Văn phòng Thông tin Chính quyền Nhân dân tỉnh Quảng Đông; do Tập đoàn Truyền thông Nhật báo Quảng Tây, Tập đoàn Truyền thông Nam Phương và Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phối hợp tổ chức.