Gặp gỡ doanh nghiệp, kêu gọi đầu tư tại xã Long Hải

Một góc bờ biển và các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Long Hải. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Sáng 7/11, xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gặp gỡ doanh nhân và giới thiệu tiềm năng, kêu gọi doanh nghiệp đến đầu tư tại xã.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Long Hải hiện địa phương đang đứng trước những bước ngoặt thay đổi và có những điều kiện cả về thể chế, không gian để phát triển.

Cụ thể, sắp tới Long Hải sẽ chuyển đổi mô hình quản lý từ xã thành phường. Ngoài ra, Luật Phát triển đô thị chính thức có hiệu lực từ 1/10/2026 là "chìa khóa" cơ chế vô cùng quan trọng để Long Hải phát triển. “Luật này đòi hỏi chính quyền phải chủ động hơn, nhanh hơn, minh bạch hơn và chịu trách nhiệm đến cùng”, ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Hải nhấn mạnh.

Đường ven biển 994 qua xã Long Hải, đoạn thuộc đèo Nước Ngọt. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Bên cạnh đó, trong Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm xác định khu vực Long Hải-Hồ Tràm là một trung tâm vệ tinh phát triển chuỗi đô thị du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và dịch vụ biển quốc tế, kết hợp thể thao biển, chăm sóc sức khỏe, hội nghị, sự kiện và kinh tế đêm.

Các doanh nghiệp và chuyên gia cũng đánh giá cao những tiềm năng lợi thế của vùng đất ven biển phía đông Thành phố Hồ Chí Minh này.

Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dicera khẳng định, xã Long Hải hội tụ nhiều yếu tố, nhiều tiềm năng lợi thế du lịch nghỉ dưỡng và dư địa còn lớn khi quỹ đất sạch còn nhiều. Xã cũng gần với Vũng Tàu, gần cửa ngõ cao tốc và có đường ven biển 994 đi qua.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp phát biểu tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: Lê Đình Thìn).

Nhất là sắp đến khi trở thành đô thị loại 3, càng tạo thêm niềm tin cho nhà đầu tư và Long Hải sẽ đón đầu dòng vốn du lịch. “Dicera đang đề xuất phát triển nhà ở, nhà ở xã hội tại Long Hải”, ông Lê Đình Thắng thông tin.

Cũng tại buổi gặp gỡ, chính quyền xã Long Hải đã công khai thông tin 4 dự án đang kêu gọi đầu tư tại đây gồm: khu nhà ở xã hội Phước Hưng-An Ngãi rộng 6,17ha; khu nhà ở xã hội-tái định cư Long Hải rộng 0,44ha; bệnh viện đa khoa Long Hải rộng 3ha và khu tổ hợp thể dục-thể thao rộng 11,47ha.

Dự án du lịch nghỉ dưỡng ở Long Hải. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Hải khẳng định, chính quyền sẽ cùng cộng đồng doanh nghiệp biến cơ chế, quy hoạch thành các dự án, sản phẩm, dịch vụ và việc làm cụ thể trên mảnh đất này. Đồng thời, sẽ hỗ trợ tối đa doanh nghiệp và chủ động phối hợp để giải quyết các vướng mắc.