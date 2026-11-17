Trải qua các vòng sơ tuyển, bán kết và 2 đêm chung kết, 7 thí sinh có chất giọng và kỹ năng trình diễn nổi bật đã được lựa chọn, chuẩn bị sẵn sàng bước vào đêm tranh tài cuối cùng.

Ban Tổ chức gặp mặt, động viên các thí sinh trước vòng Chung kết xếp hạng Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình Cà Mau.

Nhà báo Lâm Hồ Sỹ chúc mừng, biểu dương tinh thần nỗ lực, sự đầu tư nghiêm túc về chuyên môn và phong cách biểu diễn của 7 thí sinh trong suốt quá trình tham gia hội thi. Đồng thời nhấn mạnh, việc góp mặt tại vòng chung kết xếp hạng là niềm tự hào, cũng là cơ hội để mỗi thí sinh thể hiện năng lực, mang đến cho khán giả những tiết mục chất lượng, giàu cảm xúc và đậm bản sắc văn hoá.

Nhà báo Lâm Hồ Sỹ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, Trưởng Ban Tổ chức hội thi, biểu dương nỗ lực và sự đầu tư nghiêm túc của 7 thí sinh.

Để chuẩn bị tốt cho vòng thi quyết định, Trưởng Ban Tổ chức lưu ý các thí sinh chú trọng giữ gìn sức khoẻ và ổn định tâm lý. Bên cạnh đó, cần chủ động trao đổi, tham khảo ý kiến chuyên gia âm nhạc, người có kinh nghiệm chuyên môn để lựa chọn ca khúc phù hợp với quãng giọng và sở trường. Việc chọn bài phù hợp, kết hợp kỹ thuật thanh nhạc và cảm xúc chân thành sẽ góp phần giúp thí sinh phát huy tốt khả năng biểu diễn.

Ban Tổ chức cũng cho biết sẽ tạo điều kiện về cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng để các thí sinh ghép nhạc, luyện tập cùng ban nhạc và làm quen với sân khấu chính thức trong 3 ngày, từ 25 đến 27/11.

Đại diện Ban Tổ chức thông tin về lịch tập luyện và các nội dung liên quan đến đêm chung kết xếp hạng.

Tại buổi gặp mặt, Ban Tổ chức phổ biến thể lệ vòng thi, thông báo lịch tập luyện, tiến hành lựa chọn thứ tự biểu diễn và tiếp nhận danh sách ca khúc đăng ký dự thi của từng thí sinh.

Các thí sinh đăng ký ca khúc dự thi tại vòng Chung kết xếp hạng.

Theo kế hoạch, đêm Chung kết xếp hạng và trao giải Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình Cà Mau lần thứ I, năm 2026 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 28/11 tại sân khấu Trung tâm Hội nghị tỉnh. Mỗi thí sinh sẽ trải qua 2 phần thi, gồm một ca khúc bắt buộc thuộc thể loại truyền thống cách mạng và một ca khúc tự chọn để thể hiện sở trường, dấu ấn cá nhân.

Các thí sinh xuất sắc sẽ tranh tài tại vòng Chung kết xếp hạng.

Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình Cà Mau lần thứ I, năm 2026 là sân chơi nghệ thuật nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng những giọng ca triển vọng, đồng thời tạo cơ hội để những người trẻ đam mê ca hát giao lưu, thể hiện năng khiếu và phát triển khả năng nghệ thuật./.