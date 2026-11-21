Vượt qua hơn 600 hồ sơ đăng ký, 29 gương mặt xuất sắc nhất chính thức bước vào vòng Chung khảo cuộc thi.

Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi “Người đẹp Đất Mũi qua ảnh” lần đầu tiên do Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng tích cực. Với hơn 600 bộ ảnh dự thi cùng hàng triệu lượt tương tác, chia sẻ trên không gian mạng, cuộc thi không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn trở thành hoạt động kết nối cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về quê hương.

Trên tinh thần công tâm, khách quan và bám sát bộ tiêu chí, Ban Giám khảo đã chấm điểm độc lập các tác phẩm hợp lệ, tuyển chọn 29 thí sinh có bộ ảnh ấn tượng và giàu cảm xúc để bước tiếp vào vòng Chung khảo.

Nhà báo Lâm Hồ Sỹ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, mong muốn các thí sinh không ngừng rèn luyện, hoàn thiện bản thân, phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, nhà báo Lâm Hồ Sỹ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh: Quán triệt chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 80 về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, cuộc thi được định hướng tổ chức thường niên, trở thành điểm hẹn văn hoá uy tín của tỉnh.

Cuộc thi hướng đến mục tiêu góp phần xây dựng hình mẫu con người Việt Nam thời đại mới phát triển toàn diện. Ban Tổ chức kỳ vọng mỗi thí sinh sẽ giữ vững nhiệt huyết, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện trong học tập, lao động và cuộc sống; ngày càng hoàn thiện về đạo đức, trí tuệ, đời sống tinh thần và thể chất.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Tạ Hoàng Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, chia sẻ với các thí sinh về ý nghĩa và sức lan toả của cuộc thi.

Điểm đặc biệt của cuộc thi năm nay là sự kết hợp giữa nghệ thuật nhiếp ảnh và những câu chuyện, cảm xúc được gửi gắm qua phần chia sẻ của mỗi thí sinh. Mỗi bộ ảnh không chỉ thể hiện nét đẹp hình thể, sự dịu dàng, duyên dáng của người phụ nữ miền sông nước Cà Mau mà còn truyền tải những thông điệp riêng về quê hương, con người và văn hoá địa phương.

Thông qua từng khung hình và câu chuyện, các thí sinh góp phần quảng bá những giá trị văn hoá truyền thống, danh lam thắng cảnh và điểm đến tiêu biểu của vùng đất cực Nam Tổ quốc, trở thành những người lan toả hình ảnh du lịch Cà Mau đến với công chúng.

Thí sinh Lê Thị Phượng, xã Phong Thạnh, chia sẻ, dù lập nghiệp ngoài tỉnh nhưng luôn mong muốn lan toả hình ảnh quê hương Cà Mau.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Như, xã Đất Mũi, hiện học tập tại TP Hồ Chí Minh, chia sẻ mong muốn quảng bá những giá trị văn hoá, con người Cà Mau từ giảng đường đại học.

Tại buổi gặp gỡ, các thí sinh cũng nêu ý kiến, trao đổi về những nội dung liên quan đến cuộc thi. Nhà báo Nguyễn Quốc Danh, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, ruyền hình Cà Mau, đã giải đáp các vấn đề được thí sinh quan tâm.

Dịp này, Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận cho 29 thí sinh vào vòng Chung khảo, ghi nhận nỗ lực và sự đầu tư của các thí sinh trong quá trình tham gia cuộc thi.

Nhà báo Lâm Hồ Sỹ và Nhà báo Nguyễn Quốc Danh (bìa trái) trao Giấy chứng nhận cho các thí sinh bước vào vòng Chung khảo.

Từ danh sách 29 thí sinh, Hội đồng Giám khảo sẽ tiếp tục thẩm định, chấm điểm để lựa chọn những gương mặt xuất sắc bước vào vòng Chung kết xếp hạng.

Theo Ban Tổ chức, cơ cấu giải thưởng chính thức của cuộc thi gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó là các giải phụ nhằm tôn vinh những nét đẹp riêng của người phụ nữ, gồm: Bộ ảnh được yêu thích nhất qua bình chọn; Ảnh người có mái tóc đẹp nhất; Ảnh người mặc áo dài đẹp nhất; Ảnh người có nụ cười đẹp nhất và Ảnh người mặc trang phục dân tộc đẹp nhất.

Cuộc thi còn có phần thưởng dành cho khán giả dự đoán chính xác và nhanh nhất kết quả hạng mục “Bộ ảnh được yêu thích nhất”, góp phần tăng cường sự tương tác, gắn kết giữa cuộc thi với công chúng.

Top 29 thí sinh bước vào vòng Chung khảo cuộc thi “Người đẹp Đất Mũi qua ảnh” lần thứ I, năm 2026 chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổ chức.

Các giải thưởng sẽ được trao tại sân khấu Chung kết xếp hạng Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, diễn ra lúc 20 giờ ngày 28/11 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau, phường An Xuyên./.