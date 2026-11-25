Mặt đường ĐT.231 đoạn qua xã Hoa Thám bong tróc, xuất hiện nhiều ổ voi

ĐT.231 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối các xã thuộc khu vực các huyện Văn Lãng, Bình Gia, Tràng Định (cũ) đồng thời kết nối các xã khu vực Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn với các xã khu vực Na Rì tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, đoạn chạy dọc sông Bắc Giang qua địa phận xã Hoa Thám (từ Km 39+180 đến Km 63+200) hiện đã hư hỏng nặng nề, kéo dài nhiều cây số gây ảnh hưởng trong đi lại của cán bộ, người dân, học sinh qua đây.

Sau 13 năm công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hoa Thám (xã Hoa Thám), cô giáo Lương Thị Thu Hương chẳng thể nhớ nổi mình đã đi qua con đường ĐT.231 bao nhiêu lần. Nhà ở xã Vũ Lăng, cách trường hơn 40 km, nhưng với cô Hương chặng đường vất vả và ám ảnh nhất chính là đoạn qua xã Hoa Thám.

"Những ngày mưa lớn, mặt đường biến thành những vũng bùn lầy lội, trơn trượt, chị em giáo viên phải bỏ xe, dắt bộ hoặc đi vòng theo đường mòn trên triền đồi mới kịp giờ lên lớp. Chuyện đồng nghiệp ngã xe, quần áo lấm lem bùn đất hay bụi mù khi đến trường đã trở thành 'cơm bữa'", cô Hương bộc bạch.

Không riêng các giáo viên, những người mưu sinh thường xuyên đi lại trên tuyến đường này cũng chung nỗi bất an. Chị Vi Thị Duyên (thôn Tân Yên, xã Bình Gia) đã có 2 năm làm nghề giao hàng qua khu vực này chia sẻ: "Trong các cung đường tôi từng đi, tuyến ĐT.231 đoạn qua xã Hoa Thám là gian nan nhất. Vừa lái xe tôi vừa nơm nớp lo xe bị đổ, hỏng hàng của khách. Nhiều chuyến đi giao hàng mà tiền công chẳng bõ tiền sửa xe".

Người qua đường đã khổ, những hộ dân sống bám mặt đường còn gặp khó khăn gấp bội. Dẫn chúng tôi đi thực tế trên đoạn đường sụt lún, ổ voi trước cửa nhà, ông Hoàng Páo (thôn Bằng Giang, xã Hoa Thám) than thở: Con đường này được làm từ lâu nhưng mấy năm gần đây, đường xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, ổ voi, ổ gà xuất hiện khắp tuyến. Trời nắng thì bụi bẩn bay đầy vào nhà, trời mưa thì lấm lem bùn đất, nước đọng thành vũng lớn trên mặt đường khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Theo ông Lê Hồng Quân, Trưởng thôn Bằng Giang, toàn thôn có hơn 200 hộ, gần 1.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Tày và Nùng. Khoảng 3 năm trở lại đây, tuyến đường qua thôn xuống cấp trầm trọng khiến việc giao thương bị ảnh hưởng. Nông, lâm sản bà con làm ra bị tư thương ép giá hoặc khó tiêu thụ do chi phí vận chuyển đội lên quá cao.

Ngoài những hộ dân ở thôn Bằng Giang, nhiều hộ dân khác cũng bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc đường xuống cấp. Cụ thể, cùng với người dân xã Hoa Thám, tuyến đường ĐT.231 đoạn qua xã Hoa Thám bị hỏng đã ảnh hưởng tới khoảng 10.000 dân thuộc các xã Hoa Thám, Quý Hoà... Đáng nói là tại xã Hoa Thám, có những hộ dân tích góp mua được ô tô để phục vụ đi lại, làm ăn nhưng đành phải "đắp chiếu" để ở nhà vì đường quá xấu, xe khó di chuyển.

Đường đèo dốc, mặt đường bong tróc, hư hỏng trên địa bàn xã Hoa Thám gây khó khăn cho việc đi lại

Trước thực trạng trên, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã vào cuộc khắc phục, song hiệu quả mới chỉ dừng lại ở mức tạm thời."

Trao đổi với phóng viên, ông Nông Minh Nhường, Chủ tịch UBND xã Hoa Thám cho biết: Do thời gian khai thác đã lâu, lưu lượng phương tiện giao thông gia tăng cùng với ảnh hưởng của mưa lũ những năm trước khiến kết cấu mặt đường ĐT.231 bị phá vỡ nghiêm trọng. Nặng nề nhất là đoạn từ Km 37 (xã Hồng Phong) đến Km 39+180 (xã Hoa Thám) và đoạn từ Km 43+300 đến Km 47+800 (xã Hoa Thám). Tại đây, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi lớn, lớp nhựa và bê tông mặt đường bị bong tróc, đứt gãy diện rộng; hệ thống rãnh thoát nước 2 bên bị bồi lấp, sạt lở… Trước thực tế này, UBND xã đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng để khảo sát, đánh giá hiện trạng và có giải pháp khắc phục. Đồng thời, xã chủ động huy động nguồn lực để tu sửa các tuyến, đoạn đường thuộc thẩm quyền quản lý, tạo thuận lợi cho người dân đi lại.

Người dân đi lại khó khăn qua tuyến đường xuống cấp trên địa bàn xã Hoa Thám

Về phía đơn vị quản lý tuyến đường cũng đã có những biện pháp khắc phục bước đầu. Ông Bế Văn Báo, Trưởng Chi nhánh Hạt Bình Gia - Bắc Sơn (Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn) cho biết: Mỗi khi xuất hiện tình trạng hư hỏng tại tuyến ĐT.231 đoạn qua xã Hoa Thám, đơn vị đã xuống kiểm tra hiện trạng và nhanh chóng bố trí nhân lực, máy móc đến hót dọn đất sạt lở và san lấp tạm các ổ voi, ổ gà... Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Do nền đường đã yếu và hỏng nên hễ gặp trời mưa là các điểm vừa vá chỉ được vài ngày lại bong tróc, nếu thời tiết nắng ráo cũng chỉ duy trì được 1 đến 2 tháng.

Hoa Thám vốn là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn. Khi hạ tầng giao thông huyết mạch vẫn trong cảnh "nắng bụi, mưa lầy", bài toán phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho đồng bào nơi đây vẫn còn nhiều lực cản. Người dân địa phương đang rất mong mỏi các cấp, ngành chức năng sớm quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư, sửa chữa tuyến ĐT.231 để khơi thông mạch máu giao thông, mở đường cho vùng khó vươn lên.