'Gặp em cô gái Việt Nam' - ca khúc gửi niềm trân trọng tới những người phụ nữ

Không chỉ là một sáng tác âm nhạc dành tặng chung cho những người phụ nữ Việt Nam kiên trung và hiền hậu, ca khúc còn là lời tri ân riêng gửi gắm đến mẹ và người phụ nữ thân thương luôn đồng hành, thắp lửa bình yên trong cuộc đời của chính tác giả.

Ca khúc "Gặp em cô gái Việt Nam"

Chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung bày tỏ: “Tôi viết ca khúc này bắt đầu từ ánh mắt, từ nụ cười, từ tà áo dài thướt tha và đôi bàn tay chăm chút cho mái ấm của những người phụ nữ xung quanh chúng ta. Đặc biệt, nghĩ về mẹ và người phụ nữ của mình, tôi nhận ra sự hy sinh và tình yêu thương của họ chính là cội nguồn nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người. Gặp một người con gái, ngắm nhìn họ trong nhịp sống thường nhật, tôi chợt nhận ra quê hương mình cũng chính từ đó mà nên hình nên dạng - đẹp đẽ, hiền hậu và bền bỉ vô cùng”.

Với nhạc sĩ phối khí cho ca khúc Dương Đức Thụy, “Gặp em cô gái Việt Nam” là một bản tình ca giàu cảm xúc và là một công trình âm nhạc được cấu trúc vô cùng chặt chẽ và tinh tế. Bản nhạc được dựng trên thang ngũ cung không bán âm, mang lại cảm giác mềm mại, dịu dàng ngay từ những nốt đầu tiên. Điểm đắt giá nhất của tư duy hòa âm là khi lời ca bước vào không gian gia đình mở ra một màu âm thanh mang hơi ấm của sự chờ đợi. Nhạc sĩ đã khéo léo giữ gìn sự trong sáng của ngũ cung, đồng thời biết cách “mở cửa” đúng lúc để âm nhạc chuyên chở trọn vẹn tình cảm đời thường.

Thể hiện ca khúc này, Quán quân Sao Mai 2003 Hoàng Tùng chia sẻ: “Khi nghiên cứu cấu trúc mà nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gửi gắm trong ca khúc, tôi thấy sự tinh tế trong từng nốt nhạc. Bài hát đòi hỏi người hát không được phô trương kỹ thuật quá mức, mà phải thể hiện bằng tất cả sự chân thành, sự nâng niu dành cho người phụ nữ. Tôi coi việc cất lên giai điệu này trong dịp 20-10 năm nay như một món quà tri ân gửi tới những người mẹ, những người phụ nữ - những người bằng tình yêu thương thầm lặng đã giữ cho cuộc sống bình yên”.