Gặp đội tuyển Việt Nam là lần cuối HLV tuyển Nhật Bản cầm quân trên sân nhà?

Trận gặp Việt Nam có thể là trận sân nhà cuối cùng của HLV Moriyasu.

Theo tờ Sponichi Annex, đội tuyển Việt Nam sẽ là đối thủ của Nhật Bản trong trận giao hữu dự kiến diễn ra ngày 30/12. Địa điểm được cân nhắc là Panasonic Stadium Suita, thành phố Suita, tỉnh Osaka.

Cuộc đàm phán giữa hai bên đang tiến triển thuận lợi và được cho là đã bước vào giai đoạn hoàn tất những chi tiết cuối cùng. Trận đấu sẽ là màn tổng duyệt của Nhật Bản trước Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia, khởi tranh ngày 7/1/2027/

Sponichi Annex cho biết, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) trước đó tìm kiếm đối thủ dự Asian Cup nhưng nằm ở bảng đấu khác với Nhật Bản. Sponichi đánh giá Việt Nam là đối thủ đáng lưu tâm khi đứng thứ hai Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA, sau Thái Lan.

Tờ này nhận định Nhật Bản không thể xem nhẹ thầy trò HLV Kim Sang-sik, trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ nhập tịch. Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc - ba cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đang phải nghỉ dưỡng thương, có khả năng trở lại cuối tháng 12. Trong khi thủ môn Lê Giang Patrik, cầu thủ nhập tịch gốc Slovakia, cũng đang sung sức.

Trong các đợt tập trung tháng 9 và tháng 10, Nhật Bản thử nghiệm nhiều cầu thủ ít kinh nghiệm quốc tế, trong đó có bốn gương mặt lần đầu được triệu tập. Đội bóng của HLV Moriyasu thắng liên tiếp Uruguay, Venezuela, Ecuador và New Zealand, tính cả một trận thắng trên loạt luân lưu. Trận chung kết Kirin Cup với New Zealand ngày 5/10 được xem là trận sân nhà cuối cùng của Nhật Bản trong năm nay.

Theo kế hoạch, Nhật Bản sẽ sang Singapore trong tháng 11 để thi đấu giao hữu với Brazil và Paraguay. Đội tuyển dự kiến tập trung trong nước từ khoảng ngày 26/12, gặp Việt Nam rồi nghỉ ngắn ngày trước khi lên đường sang Trung Đông chuẩn bị cho Asian Cup.

Các cầu thủ đang thi đấu ở Premier League có thể hội quân tại Saudi Arabia, trong khi HLV Moriyasu nhiều khả năng triệu tập thêm cầu thủ trong nước và các gương mặt trẻ.

Football Zone cho biết HLV Moriyasu đã quyết định rời đội tuyển sau Asian Cup 2027, sau 9 năm gắn bó. Vì vậy, loạt trận tháng 9 và tháng 10 từng được xem là cơ hội cuối cùng để ông cầm quân trên sân nhà.

Sau trận gặp New Zealand, nhà cầm quân này xúc động khi nhìn thấy các khán đài kín khán giả tại sân vận động Quốc gia: “Tôi thực sự cảm thấy nước mắt dâng lên và suýt nữa đã khóc”. Nếu trận giao hữu với Việt Nam chính thức diễn ra, HLV Moriyasu sẽ có thêm một lần xuất hiện trước khán giả nhà.

Trước đó, Nhật Bản từng đá giao hữu với Thái Lan ngày 1/1/2024 để chuẩn bị cho Asian Cup 2024. Tái lập kế hoạch chuẩn bị trước một đội bóng Đông Nam Á, HLV Moriyasu chia sẻ: "Chúng tôi đã thảo luận về việc thi đấu một trận rồi di chuyển đến Saudi Arabia nhằm giúp các cầu thủ có được trạng thái thể lực tốt nhất".