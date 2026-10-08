Gặp cô gái 'tí hon' không dám yêu, chàng trai quyết cưới bằng được

Cặp đôi tí hon nên duyên nhờ sự đồng cảm và thấu hiểu.

Tháng 4/2022, Hồ Viết Nhựt (sinh năm 1991, xã Chiên Đàn, Đà Nẵng) lần đầu đi máy bay, vượt khoảng 600 km ra Hà Nội để gặp Phan Thị Phương (sinh năm 1994, phường Cao Xanh, Quảng Ninh), cô gái anh quen qua cộng đồng người tí hon.

Nhựt cao 1,38 m, còn Phương cao 1,28 m.

"Nhìn thấy Phương ở sân bay, tôi nghĩ: 'Ủa, tí hon đây rồi'. Tôi tưởng mình là người nhỏ nhất, không ngờ em ấy còn nhỏ hơn. Ngoài đời Phương xinh và dễ thương lắm", Nhựt kể với Tri Thức - Znews .

Cuộc gặp đầu tiên mở ra một mối quan hệ mà trước đó Phương chưa từng nghĩ mình sẽ có. Từ nhỏ, cô gái cao 1,28 m đã quen với cảm giác khác biệt và mặc cảm về ngoại hình. Cô từng nghĩ mình có lẽ sẽ không yêu ai, càng khó nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng rồi Nhựt xuất hiện.

"Tôi từng nghĩ mình sẽ không lấy chồng"

Phương mắc suy tuyến yên, suy thượng thận và phải điều trị suốt đời. Từ nhỏ, cô nhận thấy cơ thể mình phát triển khác với bạn bè. "Lúc đó tôi rất tự ti, nghĩ mình nhỏ bé thế này thì sau này không biết làm nghề gì, cũng không dám yêu ai. Nếu có thích một người, tôi chỉ dám yêu đơn phương hoặc giữ trong lòng vì nghĩ mình nói ra thì chắc gì người ta đã đồng ý", Phương nhớ lại.

Mặc cảm ấy khiến cô gần như không nghĩ đến hôn nhân. Bố mẹ Phương cũng từng khuyên con gái ở vậy với gia đình vì lo cô sẽ chịu nhiều thiệt thòi nếu lấy chồng.

Trong thời gian tìm hiểu cộng đồng người tí hon, Phương biết đến Nhựt. Ban đầu, cả hai chỉ trò chuyện như những người bạn. Mỗi khi thấy Phương đăng trạng thái buồn hoặc tâm trạng, Nhựt thường chủ động nhắn tin hỏi thăm.

Những tin nhắn đầu tiên không phải lúc nào cũng nhận được hồi âm. Nhưng Nhựt vẫn kiên trì.

Trước khi gặp Nhựt, Phương từng nghĩ cả đời sẽ chẳng thể yêu ai, lấy ai.

Dần dần, họ nói chuyện nhiều hơn. Khi Phương lên Hà Nội học nghề, cô rủ Nhựt cùng đăng ký học. Với anh, lời rủ ấy trở thành động lực để rời quê, bắt đầu một cuộc sống mới và gặp cô gái mà anh đã trò chuyện suốt thời gian trước đó.

Nhựt dành dụm tiền, được bố mẹ hỗ trợ thêm rồi chuẩn bị hành lý lên Hà Nội. Đây cũng là lần đầu anh đi máy bay.

"Tôi vừa lo vừa nhớ bố mẹ. Từ một chàng trai ở quê lên thành phố, tôi gần như không biết Hà Nội sẽ như thế nào. Tôi chỉ biết sẽ có một cô gái nhỏ nhắn cùng hai người bạn đón mình ở sân bay Nội Bài", anh kể.

Ngày 15/4/2022, Nhựt lần đầu gặp Phương ngoài đời. Ấn tượng đầu tiên của anh là cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn và dễ thương. Còn Phương nhận ra chàng trai trước mặt mình không chỉ nhỏ bé mà còn ga lăng, chu đáo và tình cảm. Sau lần gặp đó, cả hai bắt đầu hẹn hò.

Thử thách của bệnh tật

Khoảng nửa năm sau khi quen nhau, Nhựt mắc Covid-19 và sức khỏe suy kiệt. Trong những ngày anh nằm viện, Phương đều đặn đến chăm sóc sau giờ làm.

Nhà cô cách bệnh viện khoảng 10 km. Gần như ngày nào Phương cũng đến, nấu cơm rồi mang vào cho anh. Với Nhựt, đó là thời điểm anh nhận ra tình cảm của mình dành cho Phương không còn đơn thuần là sự đồng điệu giữa hai người có hoàn cảnh giống nhau.

"Lúc tôi ốm yếu nhất, Phương không bỏ mặc mà luôn ở bên, chăm sóc và đồng hành. Giây phút ấy tôi nghĩ bằng mọi giá mình phải cưới cô ấy làm vợ", anh nói.

Phương cũng đồng hành với Nhựt trong quá trình học nghề. Khi anh chưa hiểu bài hoặc gặp khó khăn trong công việc, cô hướng dẫn, giúp anh làm quen với nghề. Nhựt nói những gì Phương làm cho mình khó có thể kể hết bằng lời. Anh từng tự nhủ sẽ dành phần đời còn lại để yêu thương và bù đắp cho cô.

Khi biết hai người yêu nhau, gia đình đôi bên cũng dần thay đổi cách nhìn. Phương kể khi cô nói với mẹ rằng mình yêu một người cũng nhỏ bé như mình, bà đã bật khóc. Trước đó, mẹ từng lo con gái sẽ chịu thiệt thòi nếu lấy chồng. Nhưng khi chứng kiến cách Nhựt yêu thương và đồng hành cùng con, bà chuyển sang ủng hộ.

Bố mẹ Nhựt cũng quý Phương và động viên hai người tiến tới hôn nhân. Ngày 26/7/2024, Phương và Nhựt tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và người thân.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2024.

Kết hôn với người ở xa, Phương vừa vui vì có thêm một người đồng hành, vừa chạnh lòng khi phải rời xa bố mẹ. Trước khi cưới, hai người thống nhất sẽ chia thời gian sống ở hai nơi. Mỗi nơi khoảng 6 tháng để cả hai có thể chăm sóc và giữ trọn nghĩa tình với hai bên gia đình.

Nếu trước đây Phương là người chăm sóc Nhựt nhiều hơn, sau khi cưới, anh muốn mình trở thành người chăm sóc và là điểm tựa cho vợ.

Cả hai cùng mắc suy tuyến yên, suy thượng thận và phải uống thuốc suốt đời. Những vấn đề sức khỏe ấy vẫn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày, nhưng không còn khiến họ nghĩ rằng mình không thể có một gia đình riêng.

Sau khi có công việc ổn định và kết hôn, sự tự ti về ngoại hình của Nhựt cũng giảm đi đáng kể. Hiện hai vợ chồng làm nghề chỉnh sửa ảnh bất động sản. Họ lập kênh TikTok, livestream bán hàng để có thêm thu nhập. Cả hai cố gắng làm việc, dành dụm cho tương lai và phụ giúp gia đình.

Hàng tháng, vợ chồng Nhựt đều gửi tiền về cho cả nội và ngoại.

"Phương nhỏ bé nhưng rất nghị lực và kiên cường. Cô ấy làm hết nghề này đến nghề khác để không phụ thuộc vào gia đình hay xã hội. Tôi rất tự hào vì cô ấy chưa bao giờ vì hoàn cảnh khó khăn mà từ bỏ ước mơ", Nhựt nói.

Cuộc sống của hai vợ chồng hiện xoay quanh công việc, những buổi livestream và những ngày tháng bình yên. Trên các buổi phát trực tiếp, họ kể về hành trình của mình, giải đáp những câu hỏi về người tí hon, việc làm và cuộc sống.

Với Phương, điều từng khiến cô mặc cảm nhất giờ không còn là lý do để né tránh cuộc sống. Cô từng nghĩ mình không thể yêu, không thể kết hôn, cũng không thể trở thành một người vợ. Cô từng nghĩ cuộc đời mình có lẽ sẽ chỉ xoay quanh bố mẹ và gia đình.

Rồi một chàng trai nhỏ bé giống cô xuất hiện. Anh kiên trì nhắn tin khi cô không trả lời, vượt hàng trăm km để gặp cô và ở bên cô trong những ngày khó khăn nhất. Sau đó, họ trở thành vợ chồng, cùng làm việc, chăm sóc nhau và chia sẻ trách nhiệm với hai bên gia đình.

Hai người cho nhau niềm tin rằng dù có vóc dáng nhỏ bé, họ không vì thế mà lựa chọn một cuộc đời bị bó hẹp.

An Chi