Gặp chàng trai Đắk Lắk bán món lạ gây sốt với clip gần 8 triệu lượt xem
Từ những chuyến rong ruổi trên chiếc xe máy cũ chở đầy vếch bò Tây Nguyên, anh Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, trú xã Ea Ktur, Đắk Lắk) bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội với clip gần 8 triệu lượt xem. Mỗi lần xuất hiện, chàng trai lại được nhiều người nhận ra, vây quanh mua hàng và vui vẻ chụp ảnh lưu niệm.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/gap-chang-trai-dak-lak-ban-mon-la-gay-sot-voi-clip-gan-8-trieu-luot-xem-post1886757.tpo