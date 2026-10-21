Gặp chàng trai Đắk Lắk bán món lạ gây sốt với clip gần 8 triệu lượt xem

NSND Công Lý mới đây đã đón sinh nhật tuổi 53 trong tình yêu thương ấm áp từ gia đình. Ở hiện tại, anh sống bình yên và tập trung cải thiện sức khỏe, khi có vai diễn phù hợp anh vẫn tham gia.