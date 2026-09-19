Gặp 'báu vật' mới của gia đình gấu trúc Bao

Shu Bao là con thứ tư của gấu trúc bố Le Bao và gấu trúc mẹ Ai Bao. Ảnh: NEWS1.

Shu Bao là em út của Fu Bao, chú gấu trúc từng nhận được nhiều tình cảm của người dân Hàn Quốc trước khi trở về Trung Quốc năm 2024.

Everland, do Khối Kinh doanh Khu nghỉ dưỡng của tập đoàn Samsung vận hành, tổ chức lễ mừng 100 ngày tuổi cho chú gấu trúc con chào đời ngày 3/6 vào hôm 11/9 và công bố tên của bé, The Chosun Daily đưa tin.

Tên Shu Bao được chọn từ hơn 10.000 đề xuất gửi về sau khi Everland phát động cuộc thi đặt tên trên toàn quốc ngày 13/7. Ban tổ chức gồm các nhân viên chăm sóc động vật, bác sĩ thú y và những nhân viên khác đã rút gọn danh sách xuống 5 cái tên. Sau đó, các phương án này được đưa ra bình chọn công khai.

Năm cái tên lọt vào vòng chung kết gồm Shu Bao, Zhu Bao, Jun Bao, Lin Bao và Yu Bao. Shu Bao giành được 42% trong tổng số khoảng 220.000 lượt bình chọn.

Ông Kang Cheol-won, người chăm sóc thường được gọi thân mật là "ông nội" của gia đình gấu trúc Bao, bế gấu trúc Shu Bao trong lần đầu tiên ra mắt công chúng tại công viên Everland (Yongin, tỉnh Gyeonggi) vào ngày 11/9. Ảnh: Everland.

Gấu trúc thường được đặt tên khi khoảng 100 ngày tuổi vì khi mới chào đời, chúng chỉ nặng dưới 200 gram và có tỷ lệ sống sót thấp trong giai đoạn đầu đời. Fu Bao cùng cặp song sinh Rui Bao và Hui Bao cũng được đặt tên thông qua các cuộc thi bình chọn công khai khi khoảng 100 ngày tuổi.

Shu Bao là con thứ tư của gấu trúc bố Le Bao và gấu trúc mẹ Ai Bao. Con đầu lòng của cặp gấu trúc này là Fu Bao, chào đời năm 2020, tiếp đó là cặp song sinh Rui Bao và Hui Bao vào năm 2023.

Le Bao và Ai Bao đến Hàn Quốc vào tháng 3/2016 theo thỏa thuận 15 năm, kéo dài đến năm 2031, trong khuôn khổ hoạt động ngoại giao gấu trúc giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. Cặp gấu trúc này được xem là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai nước.

Khi chào đời, Shu Bao chỉ nặng 171 gram, nhưng hiện đã đạt 5,5 kg và đang phát triển khỏe mạnh. Gần đây, bé đã bắt đầu ngủ riêng thay vì nằm trong vòng tay mẹ và đã mọc những chiếc răng sữa đầu tiên.

Shu Bao được người chăm sóc thú kỳ cựu Kang Cheol-won bế trong lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên tại Everland ở Yongin, Gyeonggi, vào ngày 11/9. Ảnh: NEWS1.

“Chúng tôi đang theo dõi sát sao quá trình phát triển của Shu Bao và hy vọng bé sẽ sẵn sàng gặp du khách vào cuối năm nay, sau khi dần làm quen với môi trường xung quanh”, một đại diện Everland nói với Korea Joongang Daily.

Shu Bao dự kiến chính thức ra mắt du khách vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, khi bé có thể đi bằng cả bốn chân.