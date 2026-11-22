Không chỉ là ngày hội tôn vinh "Hạt ngọc Trời" của vựa lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), sự kiện quy mô quốc tế này còn là cột mốc kiểm nghiệm, đánh giá bước chuyển mình mạnh mẽ của nền nông nghiệp Việt Nam trên hành trình hiện thực hóa Đề án 1 triệu hecta (ha) lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Các đại biểu cắt băng khánh thành "Con đường lúa gạo Việt Nam".

Từ thành tựu đến tầm nhìn chiến lược

Tiếp nối thành công vang dội của Festival lần thứ I tổ chức tại Hậu Giang vào năm 2023 – thời điểm Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” – Festival lần thứ II năm 2026 tại thủ phủ miền Tây mang một tâm thế hoàn toàn mới.

Các đại biểu tham quan "Con đường lúa gạo".

Sự kiện do UBND TP Cần Thơ phối hợp Bộ NN&MT, Bộ Công thương và Bộ VH-TT&DL đồng chủ trì, thu hút trên 1.000 đại biểu cấp cao; chuyên gia nông nghiệp; đại diện các quốc gia Đông Nam Á; các tổ chức quốc tế cùng những tập đoàn xuất nhập khẩu lương thực hàng đầu thế giới.

Sau 3 năm triển khai quyết liệt Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, bức tranh sản xuất lúa gạo tại ĐBSCL có những thay đổi mang tính bước ngoặt. Thay vì chạy theo sản lượng bằng mọi giá với tập quán thâm canh lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, người nông dân và các hợp tác xã đã từng bước làm chủ quy trình canh tác tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính và tối ưu hóa chi phí đầu vào.

Lãnh đạo TP Cần Thơ thăm hỏi người dân đến tham quan "Con đường lúa gạo Việt Nam".

Festival năm 2026 không đơn thuần là hoạt động xúc tiến thương mại hay lễ hội văn hóa bề nổi. Đây là diễn đàn thực chất để nhìn lại chặng đường ba năm thực hiện Đề án 1 triệu ha, từ đó tháo gỡ các điểm nghẽn về liên kết chuỗi, chuẩn hóa vùng nguyên liệu và định vị thương hiệu “Gạo xanh Việt Nam” như một chuẩn mực mới về chất lượng, an toàn và trách nhiệm với môi trường toàn cầu.

Điểm hẹn của công nghệ số và nông nghiệp tuần hoàn

Điểm nhấn tạo nên sức hút đặc biệt của Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II chính là hàm lượng khoa học – công nghệ hiện diện dày đặc từ ngoài đồng ruộng đến không gian triển lãm. Ngay từ sáng sớm ngày khai mạc (22/11), tại cánh đồng mẫu ở xã Vị Thủy, hàng trăm đại biểu và nông dân đã trực tiếp chứng kiến màn trình diễn các thiết bị cơ giới hóa đồng bộ, máy bay không người lái (drone) gieo sạ chính xác, hệ thống cảm biến giám sát mực nước tự động (tưới ngập khô xen kẽ) và công nghệ thu gom, xử lý rơm rạ tại ruộng để sản xuất phân bón hữu cơ, nấm rơm theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ kiểm tra các gian hàng trưng bày tại Festival.

Tại khu vực trung tâm Công viên Sông Hậu, không gian triển lãm quy tụ khoảng 500 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, mở cửa xuyên suốt từ 8 đến 22h mỗi ngày. Tại đây, công chúng và nhà đầu tư có thể tiếp cận toàn diện hệ sinh thái ngành hàng lúa gạo: từ các bộ giống lúa mới chống chịu hạn mặn, gạo dinh dưỡng, gạo hữu cơ đạt chuẩn quốc tế đến các dây chuyền xay xát, tách màu thông minh và giải pháp truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ chuỗi khối (Blockchain).

Các đại biểu trải nghiệm dụng cụ rê lúa, giã gạo ngày xưa.

Bên cạnh không gian trưng bày, chuỗi hội thảo khoa học chuyên sâu diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11 với các chủ đề trọng tâm như: “Tương lai hạt gạo xanh – Giải pháp khoa học công nghệ, số hóa và phát thải thấp”; “Gạo xanh Việt Nam – Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế”… Các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp cùng nhau mổ xẻ bài toán thương mại hóa tín chỉ carbon từ ruộng lúa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dự báo sâu bệnh, cũng như cách thức vượt qua các hàng rào kỹ thuật xanh khắt khe từ thị trường châu Âu, Nhật Bản và Bắc Mỹ.

Trong bối cảnh an ninh lương thực toàn cầu đối mặt với nhiều biến số từ biến đổi khí hậu, xung đột địa chính trị, vị thế của Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới với những giống gạo trứ danh. Nắm bắt lợi thế này, Festival Lúa gạo Cần Thơ 2026 thiết kế riêng các không gian kết nối giao thương, diễn đàn xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài và các cuộc gặp gỡ song phương giữa lãnh đạo ngành nông nghiệp Việt Nam với các đối tác nhập khẩu chiến lược.

Người dân thích thú check in "Con đường lúa gạo".

Thông qua các phiên kết nối trực tiếp, nhiều biên bản ghi nhớ và hợp đồng bao tiêu vùng nguyên liệu lúa giảm phát thải dự kiến được ký kết ngay tại sự kiện. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp xuất khẩu mở rộng thị phần sang các phân khúc cao cấp mà còn tạo đầu ra ổn định, nâng cao thu nhập thực chất cho người trồng lúa ĐBSCL – những chủ thể trực tiếp kiến tạo nên giá trị hạt gạo Việt.

Không gian văn hóa “Con đường lúa gạo” và bản sắc sông nước

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ chuẩn bị pháo hoa cho lễ khai mạc Festival tối nay, 22/11.

Nổi bật tại Công viên Sông Hậu là không gian nghệ thuật sắp đặt “Con đường lúa gạo”, tái hiện sinh động hành trình hàng ngàn năm văn minh lúa nước Nam Bộ: từ thuở khẩn hoang với chiếc cày, cái cuốc, xuồng ba lá chở lúa trên kênh rạch, đến những cánh đồng lớn hiện đại thẳng cánh cò bay hôm nay.

Đặc biệt, sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hòa nhịp cùng không khí tưng bừng của Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung, TP Cần Thơ nói riêng. Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật như: Hội thi “Hương vị hạt ngọc Việt” tôn vinh tinh hoa ẩm thực từ gạo và các loại bánh dân gian Nam Bộ; hội thi nghệ thuật tạo hình từ lúa gạo, cùng các tour du lịch trải nghiệm văn hóa thương hồ tại Chợ nổi Cái Răng vào buổi sớm mai đã biến Cần Thơ thành một điểm đến sống động, đa sắc màu.

Công an phường Cái Khế triển khai công tác bảo vệ ANTT Festival Lúa gạo.

Từ những hạt giống nảy mầm trên vùng đất phù sa Chín rồng, hạt gạo Việt Nam hôm nay không chỉ gánh vác sứ mệnh bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và quốc tế, mà còn mang theo thông điệp về một nền nông nghiệp tử tế, bền vững và hài hòa với thiên nhiên.

Với tâm thế tự tin hội nhập từ Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Cần Thơ lần thứ II năm 2026, “Gạo xanh Việt Nam” đang vững vàng sải bước trên bản đồ nông sản toàn cầu, khẳng định giá trị thương hiệu bằng chính chất lượng vượt trội và trách nhiệm với tương lai xanh của hành tinh.

Sáng 22/11, UBND TP Cần Thơ tổ chức khai mạc “Con đường lúa gạo” trong chuỗi các hoạt động của Festival Quốc tế Lúa gạo Việt Nam lần thứ II Cần Thơ 2026, với sự tham dự của nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội - Lê Minh Hoan và Bí thư Thành ủy Cần Thơ - Đỗ Thanh Bình. Con đường lúa gạo năm nay có chủ đề: “Từ quá khứ đến tương lai” có chiều dài gần 300m, được bố trí dọc theo trục đường Trần Văn Khéo là lối đi từ cổng chính lễ hội đến sân khấu tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế. Toàn bộ khu triển lãm là một không gian tái hiện hành trình của hạt gạo Việt được chia thành 4 giai đoạn: sơ khai, kinh tế tiểu nông, công nghiệp hóa, nông nghiệp 4.0, kết hợp với 12 tiểu cảnh được lồng ghép truyền tải những thông điệp ý nghĩa. Khu triển lãm sử dụng gần 25.000 chậu lúa để trưng bày theo từng giai đoạn mang đến không gian thực sự đặc biệt, thu hút sự quan tâm và yêu thích của người dân trong và ngoài thành phố.