Theo đó, Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026, với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”, với quy mô trên 500 đơn vị, gian hàng.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại buổi họp báo.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, cây lúa, hạt gạo gắn bó sâu sắc với lịch sử, văn hóa và đời sống dân tộc Việt Nam. Hạt gạo không chỉ bảo đảm sinh kế, an ninh lương thực mà còn kết tinh công sức, trí tuệ và sự cần cù, sáng tạo của người nông dân. Từ một quốc gia từng gặp nhiều khó khăn về lương thực, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia sản xuất, xuất khẩu gạo quan trọng trên thế giới.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL thông tin về các hoạt động tại Festival lúa gạo năm 2026.

Trong thành tựu đó, ĐBSCL giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là vùng sản xuất lúa gạo hàng hóa chủ lực của cả nước. TP Cần Thơ có vị trí trung tâm vùng, với lợi thế về sản xuất nông nghiệp, chế biến, thương mại, dịch vụ, logistics, khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực. Việc đăng cai Festival là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm để thành phố phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy hợp tác và đóng góp thiết thực cho ngành hàng lúa gạo.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Các hoạt động chính của Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ II, gồm: Chương trình khai mạc Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II được diễn ra vào lúc 20h ngày 22/11, tại công viên Sông Hậu, với khoảng 1.000 đại biểu tham dự đến từ các nước Đông Nam Á; các nước xuất nhập khẩu gạo lớn trên thế giới cũng như các nước là đối tác xuất khẩu gạo của Việt Nam; một số tổ chức hợp tác quốc tế liên quan ngành hàng lúa gạo, đại biểu trong nước...

Phối cảnh con đường lúa gạo - Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ 2026.

Triển lãm “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai”, bao gồm các mô hình thể hiện quá trình phát triển trồng lúa của Việt Nam từ khi làm nông nghiệp: từ sơ khai đến nông nghiệp kinh tế tiểu nông, đến nông nghiệp nền kinh tế thời công nghiệp hóa, đến nông nghiệp nền kinh tế hiện đại 4.0.

Đồng thời, tại các tuyến đường xung quanh công viên sông Hậu sẽ diễn ra các hoạt động triển lãm: thành tựu các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương; triển lãm của các doanh nghiệp lúa, gạo Việt Nam; triển lãm công nghệ - máy móc - vật tư nông nghiệp hiện đại; chuyển đổi số; khu triển lãm sản phẩm gạo đặc sản - OCOP - Gạo hữu cơ - Gạo chất lượng cao, các sản phẩm chế biến từ lúa gạo của các doanh nghiệp...

Bên cạnh đó, TP Cần Thơ tổ chức 3 Hội thi: nghệ thuật từ lúa gạo; “Hương vị hạt ngọc Việt” và sáng tạo lĩnh vực lúa gạo. Trình diễn các thiết bị máy móc tiên tiến phục vụ gieo trồng lúa.

Ngoài ra, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Bộ NN&MT tổ chức hội thảo “Tương lai hạt gạo xanh - Giải pháp khoa học, công nghệ, số hóa và phát thải thấp”; diễn đàn xúc tiến đầu tư FDI; hội thảo “Gạo xanh Việt Nam - Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế”.

Festival là dịp để người nông dân, các tổ chức, địa phương, doanh nghiệp trong nước và quốc tế có cơ hội được giao lưu, hợp tác, tiếp cận với những kiến thức sản xuất, công nghệ mới, các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại ứng dụng trong chuyển đổi số ngành nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa gạo nói riêng.

Thông qua Festival, nhằm tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học và nông dân trong chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo; thúc đẩy hợp tác quốc tế, chuyển giao khoa học công nghệ, các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại ứng dụng trong chuyển đổi số ngành nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa gạo nói riêng...