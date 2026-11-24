Quang cảnh hội thảo.

Theo Bộ NN&MT, nhiều năm qua, lúa gạo luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng đối với nông nghiệp, kinh tế và an ninh lương thực quốc gia. Việt Nam không chỉ bảo đảm vững chắc an ninh lương thực trong nước mà còn là một trong những quốc gia cung ứng gạo quan trọng cho thị trường thế giới.

Tuy nhiên, bối cảnh phát triển mới đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với ngành hàng lúa gạo. Đó là không chỉ về sản lượng và giá cả mà còn về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm môi trường, phát thải khí nhà kính và tính bền vững của toàn bộ chuỗi giá trị…

Trước bối cảnh đó, tại hội thảo các nhà quản lý, nhà khoa học đặt ra các chuyển đổi cần ưu tiên thực hiện trong giai đoạn tới.

Các đại biểu đã chia sẻ nhiều tham luận về định hướng thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam; chính sách phát triển lúa gạo chất lượng cao, xanh và phát thải thấp ở Việt Nam; tổng quan thị trường gạo thế giới 2025 - 2026 và xu hướng trong những năm tới; gạo Việt xanh xây dựng niềm tin và nâng tầm thương hiệu…

Các đại biểu chia sẻ ý kiến tại hội thảo.

Theo Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Dương Đức Huy, Việt Nam đang đứng trước cơ hội quan trọng để chuyển ngành hàng lúa gạo sang một giai đoạn phát triển mới. Lợi thế cạnh tranh trong tương lai không thể chỉ dựa vào sản lượng và giá, mà cần dựa ngày càng nhiều hơn vào chất lượng, hiệu quả, khả năng truy xuất, phát thải thấp và trách nhiệm trong toàn chuỗi giá trị.

Để đạt được mục tiêu đó, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện chính sách và hạ tầng. Cơ quan chuyên môn chuẩn hóa và hướng dẫn giải pháp kỹ thuật; địa phương tổ chức vùng sản xuất. Hợp tác xã tập hợp và cung ứng dịch vụ cho nông dân; doanh nghiệp dẫn dắt liên kết và thị trường. Các viện, trường và tổ chức quốc tế hỗ trợ khoa học, công nghệ và phương pháp đánh giá.

Quan trọng nhất, giá trị gia tăng tạo ra từ quá trình chuyển đổi xanh cần được chia sẻ hợp lý cho người nông dân - chủ thể trực tiếp thực hiện các thực hành chất lượng cao và giảm phát thải trên đồng ruộng.

Khi người sản xuất có lợi ích, hợp tác xã có năng lực, doanh nghiệp có thị trường và Nhà nước có công cụ quản lý minh bạch, “Gạo xanh Việt Nam” sẽ không chỉ là một thông điệp truyền thông mà có thể trở thành lợi thế cạnh tranh thực chất của ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Từ thực tiễn triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải và định hướng Chương trình sản xuất trồng trọt phát thải thấp giai đoạn 2025 - 2030, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là chuyển kết quả giảm phát thải được kiểm chứng thành giá trị kinh tế thực chất.

Đồng thời, bảo đảm tính minh bạch, tránh tính trùng kết quả giảm phát thải và ưu tiên cơ chế phân chia lợi ích công bằng cho người trực tiếp sản xuất…