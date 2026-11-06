Gạo sạch A An bị truy thu, xử phạt thuế hơn 531 triệu đồng

CTCP Lương thực A An (HOSE: AAN) vừa nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục Thuế Tp.Hà Nội do kê khai sai, kê khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Tổng số tiền phạt, truy thu và tiền chậm nộp thuế mà doanh nghiệp phải thanh toán vượt 531 triệu đồng.

Cụ thể, AAN bị phạt hành chính gần 173 triệu đồng, trong đó hơn 66 triệu đồng là tiền phạt do hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp; 107 triệu đồng còn lại liên quan đến việc khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu xác định nghĩa vụ thuế trên tờ khai VAT trong giai đoạn từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2025 nhưng không làm thiếu số thuế phải nộp.

Ngoài tiền phạt, doanh nghiệp phải nộp bổ sung hơn 331 triệu đồng tiền thuế gồm hơn 53 triệu đồng của năm 2024 và gần 278 triệu đồng của năm 2025. AAN cũng phải nộp gần 27 triệu đồng tiền chậm nộp thuế TNDN. Đáng chú ý, số thuế VAT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau bị điều chỉnh giảm gần 445 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, AAN đạt doanh thu 3.224 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 43 tỷ đồng, lần lượt tăng 32% và 70% so với cùng kỳ (Ảnh: AAN).

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2026 Lương thực A An ghi nhận doanh thu đạt 1.223 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng chậm hơn doanh thu giúp lợi nhuận gộp đạt 79 tỷ đồng, tăng 84%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 5 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng 46% lên 17 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 2,15 lần, lên 31 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 65%, lên 10 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp báo lãi ròng 22 tỷ đồng, gấp 2 lần quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, AAN đạt doanh thu 3.224 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 43 tỷ đồng, lần lượt tăng 32% và 70% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh cải thiện nhờ mở rộng hệ thống phân phối, gia tăng sản lượng tiêu thụ tại cả kênh bán buôn, siêu thị và thương mại điện tử. Bên cạnh đó, việc chủ động nguồn nguyên liệu lúa gạo đầu vào và tối ưu hiệu suất vận hành nhà máy cũng góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động.

Một yếu tố khác hỗ trợ lợi nhuận trong năm nay là một phần thu nhập của doanh nghiệp được áp dụng thuế suất TNDN 15% thay vì mức 20% như cùng kỳ năm trước.

Ngày 22/5/2026, 65 triệu cổ phiếu AAN chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

Theo thông tin về phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu có giá tham chiếu 15.000 đồng/cổ phiếu. Trong phiên chiều ngày 6/11/2026, AAN đứng ở mức 15.400 đồng/cổ phiếu, giảm 0,65% với khối lượng giao dịch đạt 164.200 đơn vị.

Tại thời điểm 30/9/2026, cơ cấu cổ đông của Lương thực A An có một cổ đông lớn là CTCP Siba Holdings, nắm giữ 52,14% vốn điều lệ. Phần còn lại, tương đương 47,86% vốn thuộc về các cổ đông sở hữu dưới 5% cổ phần.