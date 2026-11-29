Gạo quốc gia chăm lo học sinh vùng biên giới
Mỗi năm, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II (đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh) lại điều động hàng chục chuyến xe tải lớn, chở theo những bao gạo trắng tinh đến các trường thuộc các xã biên giới, trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
Chỉ tính riêng trong học kỳ I, năm học 2026-2027, học sinh ở những nơi nêu trên đã được cấp hơn 1.117 tấn gạo với tổng trị giá gần 7,5 tỷ đồng. Theo định mức, mỗi học sinh được cấp từ 8-15kg gạo/tháng và được hưởng từ 9-10 tháng/năm học (tùy trường hợp). Trong trường hợp không dùng hết, nhà trường sẽ chia số gạo này để các em mang về nhà.
Ông Nguyễn Minh Trí, Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II chia sẻ: Gạo cấp cho học sinh là loại gạo ngon, có thời gian lưu kho ngắn trước khi bàn giao nên luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/gao-quoc-gia-cham-lo-hoc-sinh-vung-bien-gioi-183260.html