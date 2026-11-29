Chỉ tính riêng trong học kỳ I, năm học 2026-2027, học sinh ở những nơi nêu trên đã được cấp hơn 1.117 tấn gạo với tổng trị giá gần 7,5 tỷ đồng. Theo định mức, mỗi học sinh được cấp từ 8-15kg gạo/tháng và được hưởng từ 9-10 tháng/năm học (tùy trường hợp). Trong trường hợp không dùng hết, nhà trường sẽ chia số gạo này để các em mang về nhà.

Ông Nguyễn Minh Trí, Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II chia sẻ: Gạo cấp cho học sinh là loại gạo ngon, có thời gian lưu kho ngắn trước khi bàn giao nên luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Phụ huynh Trường tiểu học Tân Tiến (xã biên giới Tân Tiến) hỗ trợ đưa gạo từ xe tải vào kho bảo quản.

Các chiến sĩ cảnh sát cơ động công tác tại xã Bù Gia Mập hỗ trợ vận chuyển gạo vào kho.

Những phần cơm trưa được nấu từ nguồn gạo do Nhà nước cấp cho học sinh Trường tiểu học Tân Tiến.

Các trường học cũng được trang bị hệ thống lọc nước để phục vụ việc nấu ăn cho học sinh.

Giáo viên động viên học sinh dùng hết khẩu phần ăn của mình.

Các em học sinh Trường tiểu học Tân Tiến phấn khởi dùng bữa trưa tại trường.

Những ngôi trường ở xã biên giới trên địa bàn thành phố, nơi được ví như phên giậu quốc gia, đang nuôi dưỡng những thế hệ tương lai của đất nước.

Sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước đối với học sinh vùng biên giới, con em đồng bào dân tộc thiểu số đã giúp các lớp học luôn đông đủ và đầy ắp niềm vui.