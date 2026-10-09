Gạo Ông Cua ST25 giành giải Nhì cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới 2026

Cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới 2026 khép lại ngày 9/10 tại Manila (Philippines), với giải Nhất thuộc về Myanmar. Gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam giành giải Nhì, Philippines xếp thứ ba, trong khi Ấn Độ và Thái Lan đồng hạng tư. Kết quả được công bố trong khuôn khổ Hội nghị Lúa gạo thế giới do The Rice Trader (Mỹ) tổ chức.

Ông Hồ Quang Cua (thứ hai từ trái sang) và các thành viên tham dự cuộc thi tại Manila sáng 9/10.

Cuộc thi quy tụ các mẫu gạo đến từ nhiều quốc gia. Hội đồng giám khảo gồm các đầu bếp và chuyên gia quốc tế đánh giá gạo ở cả trạng thái sống và sau khi nấu thành cơm, dựa trên các tiêu chí như độ đồng đều, chiều dài hạt, hương thơm, độ mềm dẻo và hương vị.

Trước đó, ST25 từng giành giải Nhất vào các năm 2019 và 2023, đồng giải Nhất với gạo Campuchia năm 2025. Năm 2017, giống gạo này cũng lọt nhóm ba loại gạo hàng đầu cuộc thi. Như vậy, qua các lần tham dự được đề cập, ST25 liên tục đạt thứ hạng cao tại sân chơi gạo quốc tế.

ST25 là thành quả của hơn 30 năm nghiên cứu, chọn lọc và lai tạo của kỹ sư Hồ Quang Cua cùng các cộng sự. Ông gắn với quá trình phát triển các giống lúa thơm ST, trong đó có ST24 và ST25, tại vùng lúa - tôm Đồng bằng sông Cửu Long.

Gạo Ông Cua ST25 do Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí tại Sóc Trăng sản xuất. Theo doanh nghiệp, nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam, Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu, Australia, Hong Kong và Trung Quốc; sản phẩm hiện được phân phối tại Mỹ, Australia và Canada.

Việc tiếp tục đạt thứ hạng cao tại cuộc thi quốc tế góp phần duy trì sự hiện diện của gạo ST25 trên thị trường, đồng thời đặt ra yêu cầu giữ ổn định chất lượng giữa các vụ mùa để nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của gạo Việt Nam.

Gạo Ông Cua đã được bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Anh, Liên minh châu Âu, Úc, Hong Kong và Trung Quốc. Sản phẩm có mặt tại Mỹ, Úc và Canada qua các nhà phân phối chính thức. Tại hội nghị năm nay, Gạo Ông Cua có gian trưng bày giới thiệu câu chuyện ST25 tới các nhà nhập khẩu và chuyên gia ngành lúa gạo quốc tế.

Gạo Ông Cua là thương hiệu gạo ST25 do Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí (Sóc Trăng) sản xuất, gắn với tên tuổi kỹ sư Hồ Quang Cua - "cha đẻ" của giống lúa ST25.