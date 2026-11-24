Ngày 24/11/2026, giá chào bán gạo Jasmine của Việt Nam lên vùng 585 - 589 USD/tấn. Ảnh minh họa.

Gạo thơm duy trì lợi thế về giá

Theo dữ liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) được công bố qua các bản tin thị trường sáng 24/11, gạo Jasmine được chào bán ở mức 585 - 589 USD/tấn, cao hơn 15 USD/tấn so với vùng giá ghi nhận hồi đầu tuần trước.

Gạo thơm 100% tấm được chào bán ở mức 412 - 416 USD/tấn, trong khi gạo trắng 5% tấm dao động từ 468 - 472 USD/tấn.

Tính theo mức giá cao nhất trong khoảng chào bán, gạo Jasmine có giá cao hơn gạo trắng 5% tấm khoảng 117 USD/tấn, tương đương gần 25%.

Tại các thị trường xuất khẩu cạnh tranh, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan tăng lên mức 498 - 502 USD/tấn. Gạo cùng phẩm cấp của Ấn Độ được chào bán ở mức 399 - 403 USD/tấn.

Như vậy, giá gạo trắng 5% tấm của Việt Nam hiện thấp hơn khoảng 30 USD/tấn so với Thái Lan nhưng cao hơn khoảng 69 USD/tấn so với Ấn Độ.

GIÁ GẠO XUẤT KHẨU

Sáng 24/11/2026 · USD/tấn

Nguồn: Dữ liệu VFA được dẫn trong các bản tin thị trường sáng 24/11/2026. Giá chào bán tham khảo.

Sự chênh lệch giữa giá gạo thơm và gạo trắng phổ thông cho thấy dư địa nâng cao giá trị xuất khẩu thông qua cơ cấu sản phẩm. Tuy nhiên, mức giá chào bán chưa phản ánh đầy đủ giá trị thực tế của các hợp đồng đã ký kết.

Giá gạo nguyên liệu trong nước điều chỉnh nhẹ

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, thị trường gạo nguyên liệu xuất khẩu ghi nhận một số chủng loại giảm giá trong sáng 24/11.

Theo dữ liệu thị trường được tổng hợp từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, gạo nguyên liệu IR 504 dao động từ 9.400 - 9.500 đồng/kg; OM 5451 ở mức 11.100 - 11.200 đồng/kg.

Gạo nguyên liệu OM 18 được giao dịch ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg, Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Tại các chợ bán lẻ, giá gạo nhìn chung ổn định. Gạo Nàng Nhen duy trì mức 28.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg và Nàng Hoa 21.000 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng được bán ở mức khoảng 16.000 đồng/kg.

GIÁ GẠO TRONG NƯỚC

Đồng bằng sông Cửu Long · Đồng/kg

Nguồn: Tổng hợp dữ liệu thị trường ngày 24/11/2026, dẫn từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang.

Mặc dù giá chào bán trên thị trường xuất khẩu có chuyển biến tích cực, hoạt động thu mua tại nhiều địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long vẫn diễn ra chậm, lượng giao dịch chưa có sự cải thiện rõ rệt.