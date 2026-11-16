Gạo Jasmine áp sát 570 USD/tấn, tăng 30 USD so với đầu tháng

Giá gạo Jasmine xuất khẩu của Việt Nam tăng lên 565 - 569 USD/tấn, cao hơn khoảng 30 USD/tấn so với đầu tháng 11. Ảnh minh họa

Gạo Jasmine tăng 30 USD/tấn

Theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giữa tháng 11, giá gạo Jasmine xuất khẩu được chào bán ở mức 565 - 569 USD/tấn, tăng khoảng 30 USD/tấn so với mức 535 - 539 USD/tấn đầu tháng.

Gạo thơm 5% tấm có giá 515 - 520 USD/tấn, tăng so với vùng 500 - 515 USD/tấn trước đó. Gạo thơm 100% tấm dao động 394 - 398 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo trắng 5% tấm được chào bán khoảng 488 - 492 USD/tấn. Cùng chủng loại, gạo Ấn Độ có giá 388 - 392 USD/tấn.

Như vậy, giá chào bán gạo Jasmine Việt Nam cao hơn gạo trắng 5% tấm của Thái Lan khoảng 73 - 81 USD/tấn và cao hơn gạo Ấn Độ khoảng 173 - 181 USD/tấn. Đây là các chủng loại gạo khác nhau nên mức chênh lệch chỉ mang tính tham khảo.

Ở thị trường trong nước, giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động trong những ngày cuối tuần.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, lúa tươi Đài Thơm 8 dao động 7.100 - 7.200 đồng/kg, OM 5451 ở mức 6.500 - 6.600 đồng/kg, IR 50404 từ 6.200 - 6.300 đồng/kg.

Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg, OM 18 từ 8.700 - 8.850 đồng/kg và Đài Thơm 8 từ 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Hoạt động mua bán tại một số địa phương còn chậm, giá các loại lúa và gạo nguyên liệu chưa ghi nhận điều chỉnh lớn.

Xuất khẩu gạo thu về 3,31 tỷ USD trong 10 tháng

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 10 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 6,8 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 3,31 tỷ USD, giảm 4,6% về lượng và 9,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 484 USD/tấn, giảm 5,4% so với cùng kỳ.

Philippines tiếp tục là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 40,2% thị phần. Trung Quốc đứng thứ hai với 17,5%, tiếp đến là Ghana với 13,7%.

Trong 9 tháng, giá trị xuất khẩu gạo sang Trung Quốc tăng 75,7% so với cùng kỳ, trong khi xuất khẩu sang Philippines giảm 14,9%.

Trước đó, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã đề nghị các doanh nghiệp ưu tiên giao dịch, ký hợp đồng xuất khẩu gạo thơm với giá từ 500 USD/tấn trở lên; đồng thời khuyến khích thu mua lúa thơm của nông dân ở mức từ 7.000 đồng/kg.

Theo bảng giá chào bán giữa tháng 11, gạo thơm 5% tấm và Jasmine đều đang cao hơn mức 500 USD/tấn.