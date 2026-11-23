Gạo Hapro Sen Hồng. (Ảnh: Hapro)

Năm 2026 tiếp tục đánh dấu một chặng đường đáng tự hào khi Gạo Hapro được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 9 liên tiếp, Gạo Hương Lài Sữa Dẻo đạt top 2 chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” và sản phẩm mới Gạo Hapro Sen Hồng chính thức ra mắt thị trường.

Từ vùng đất trù phú đến những hạt gạo chất lượng

Đồng bằng sông Cửu Long - vựa lúa lớn nhất cả nước, từ lâu đã gắn liền với hình ảnh những cánh đồng lúa bạt ngàn, được bồi đắp bởi nguồn phù sa màu mỡ và bàn tay cần cù của người nông dân. Trên vùng đất giàu tiềm năng ấy, Gạo Hapro Đồng Tháp của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần (Hapro) đã từng bước xây dựng thương hiệu, mang đến những sản phẩm gạo chất lượng, góp phần nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam.

Với định hướng lấy chất lượng làm nền tảng phát triển, Hapro chú trọng kiểm soát chặt chẽ các khâu từ lựa chọn nguồn nguyên liệu, thu mua, bảo quản đến xay xát, chế biến và đóng gói thành phẩm. Các sản phẩm Gạo Hapro Đồng Tháp được chế biến tại nhà máy xay xát, chế biến gạo xuất khẩu của Hapro tại Đồng Tháp - địa bàn thuộc vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long.

Trên nền tảng đó, Hapro không ngừng đa dạng hóa danh mục sản phẩm, phát triển nhiều dòng gạo với đặc tính và hương vị riêng, đáp ứng nhu cầu phong phú của thị trường như: Gạo Hapro Thượng hạng ST25, Gạo Hapro Đồng Vàng đặc biệt, Gạo Hapro Nàng Mây, Gạo Hapro Đài Thơm, Gạo Hapro Japonica…

Đặc biệt, từ tháng 10/2026, Hapro chính thức giới thiệu sản phẩm mới Gạo Hapro Sen Hồng, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược đa dạng hóa và nâng cao giá trị thương hiệu gạo Hapro. Sản phẩm được hình thành từ giống gạo ST, trải qua quá trình tuyển chọn theo quy trình khép kín tại Nhà máy Hapro Đồng Tháp.

Gạo Hapro Sen Hồng nổi bật với hạt gạo thon dài. Khi nấu chín, hạt cơm mềm dẻo, nguyên hạt, tỏa hương thơm thoang thoảng tự nhiên như mùi lá dứa, nhẹ nhàng và dễ chịu. Đặc biệt, cơm vẫn giữ được kết cấu mềm, dẻo và hương vị thơm ngon ngay cả khi để nguội. Những đặc tính riêng biệt này tạo nên nét hấp dẫn của sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thưởng thức gạo ngon của người tiêu dùng hiện đại.

Sự tin yêu của người tiêu dùng - thước đo giá trị thương hiệu

Chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng luôn là những yếu tố được Hapro đặt lên hàng đầu. Đây cũng là nền tảng giúp các sản phẩm gạo mang thương hiệu Hapro nhiều năm liền được ghi nhận tại chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” của thành phố Hà Nội, một hoạt động tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Bà Dương Thị Lam, Tổng Giám đốc Hapro lên nhận biểu trưng Thương hiệu quốc gia. (Ảnh: Hapro)

Tiếp nối những thành tích đó, năm 2026, Gạo Hapro Hương Lài Sữa Dẻo tiếp tục ghi dấu ấn khi đạt top 2 chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”. Kết quả này là sự ghi nhận thiết thực đối với chất lượng sản phẩm, đồng thời thể hiện sự tin tưởng, yêu mến của người tiêu dùng dành cho thương hiệu Gạo Hapro.

Với phương châm “Chất lượng bảo đảm-Giá cả cạnh tranh-Uy tín thương hiệu”, Hapro kiên trì theo đuổi mục tiêu mang đến cho cộng đồng những giá trị tốt nhất.

Chín lần liên tiếp được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Một trong những dấu mốc nổi bật nhất của Gạo Hapro trong năm 2026 là việc tiếp tục được công nhận sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp Hapro có sản phẩm được vinh danh tại chương trình uy tín này.

Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ, hướng tới xây dựng và phát triển các thương hiệu mạnh của Việt Nam, gắn với ba giá trị cốt lõi: “Chất lượng-Đổi mới, sáng tạo-Năng lực tiên phong”. Việc Gạo Hapro tiếp tục được công nhận tại kỳ xét chọn năm 2026 là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng, phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu nông sản Việt.

Từ những cánh đồng lúa trù phú của Đồng Tháp đến những bữa cơm gia đình Việt, Gạo Hapro Đồng Tháp không chỉ mang theo hương vị đặc trưng của hạt gạo quê hương mà còn gửi gắm tâm huyết của người nông dân và doanh nghiệp trong hành trình nâng tầm nông sản Việt.