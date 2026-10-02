Gạo đến trường vùng xa, ấm tình trước năm học mới

Triển khai khẩn trương và đồng bộ

Ngay sau khi Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) ban hành Quyết định số 368/QĐ-CDT về việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ I năm học 2026 - 2027, Chi cục DTNN khu vực X đã vào cuộc với tinh thần “thần tốc, trách nhiệm và hiệu quả”. Nhận thức rõ ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chính sách an sinh xã hội, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Chi cục đã chủ động bám sát cơ sở, trực tiếp liên hệ và làm việc với UBND TP. Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng các Sở Giáo dục và Đào tạo để nhanh chóng hoàn thiện thủ tục tiếp nhận, phân bổ.

Các địa phương cũng vào cuộc khẩn trương và đồng bộ. Ngày 21/8/2026, UBND TP. Đà Nẵng có quyết định tiếp nhận và phân bổ gần 1.773 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh trong học kỳ I năm học 2026 - 2027.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X bàn giao gạo dự trữ quốc gia tới Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học BHa Lêê (Đà Nẵng). Ảnh: Trung Hưng

Đối với nguồn gạo hỗ trợ theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, tổng khối lượng phân bổ gần 1.417 tấn gạo, chia làm 2 đợt hỗ trợ 19.318 học sinh thuộc 83 trường đóng trên địa bàn 26 xã của Đà Nẵng. Trong đó, đợt 1 tiếp nhận và phân bổ hơn 548 tấn gạo, hỗ trợ trong 2 tháng, thời gian giao nhận trước ngày 10/9/2026. Đợt 2 tiếp nhận và phân bổ gần 869 tấn gạo, hỗ trợ trong 3 tháng, hoàn thành giao nhận trước ngày 10/11/2026.

Đối với nguồn gạo tiếp nhận theo Nghị định số 188/2026/NĐ-CP, tổng khối lượng hỗ trợ là gần 356 tấn gạo, hỗ trợ 5.065 học sinh thuộc 5 trường đóng trên địa bàn 6 xã (La Dêê, Tây Giang, Hùng Sơn, Avương, La Êê, Đắc Pring), cũng được chia thành 2 đợt giao nhận. Đợt 1 tiếp nhận và phân bổ hơn 145 tấn gạo, hỗ trợ trong 2 tháng, thời hạn giao nhận trước ngày 10/9/2026. Đợt 2 tiếp nhận và phân bổ hơn 210 tấn gạo, hỗ trợ trong 3 tháng, hoàn thành trước ngày 10/11/2026.

Tại Quảng Ngãi, ngày 26/8/2026, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định phê duyệt phương án cấp gần 1.554 tấn gạo dự trữ quốc gia (sau khi đã khấu trừ gạo tồn năm học trước) cho Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND 56 xã và đặc khu Lý Sơn để cấp cho 55.111 học sinh, học viên được hưởng theo các nghị định của Chính phủ trong đợt 1 học kỳ I năm học 2026 - 2027. Đồng thời, tỉnh cũng chỉ đạo rà soát nhu cầu thực tế để tham mưu phân bổ đợt 2 trước ngày 15/10/2026.

Vượt qua áp lực để hoàn thành nhiệm vụ

Chia sẻ về đợt xuất cấp gạo dự trữ quốc gia lần này, ông Hoàng Anh Tuấn z- Chi cục trưởng Chi cục DTNN khu vực X cho biết: “Áp lực lớn nhất đối với chúng tôi chính là thời gian thực hiện gấp, lại đúng vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày. Trong khi đó, tổng khối lượng gạo xuất cấp đợt này rất lớn, địa bàn giao nhận rất rộng, trải dài từ các xã miền núi hiểm trở, biên giới đất liền đến các vùng đặc khu hải đảo, điều kiện giao thông và vận chuyển gặp rất nhiều khó khăn”.

Để hoàn thành mục tiêu đưa gạo đến trường trước ngày khai giảng, ban lãnh đạo Chi cục DTNN khu vực X đã khẩn trương phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng nghiệp vụ và các điểm kho trực thuộc. Trong đó, giao các điểm kho ĐK6.KV10 (Kho Kon Tum) và ĐK8.KV10 (Kho Dung Quất) tổ chức xuất cấp không thu tiền gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên tỉnh Quảng Ngãi đợt I học kỳ I năm học 2026 - 2027.

Đồng thời, giao Điểm kho ĐK4.KV10 (Kho Hòa Vang) tổ chức xuất cấp không thu tiền gần 1.773 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên TP. Đà Nẵng học kỳ I năm học 2026 - 2027. Quá trình xuất cấp chia làm 2 đợt. Đợt 1 xuất cấp gần 694 tấn gạo, thời gian giao nhận trước ngày 10/9/2026. Đợt 2 xuất cấp hơn 1.079 tấn gạo, thời gian giao nhận trước ngày 10/11/2026.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Chi cục DTNN khu vực X, các điểm kho đã chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện vận chuyển, trang thiết bị bốc xếp. Công tác kiểm tra chất lượng gạo được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt, bảo đảm tiêu chuẩn “thu hóa 100%” trước khi đưa lên phương tiện. Quá trình lập hồ sơ, thủ tục xuất kho được thực hiện chuẩn xác theo đúng Thông tư số 60/2025/TT-BTC ngày 27/6/2025 của Bộ Tài chính.

Từ ngày 25/8 - 4/9/2026, vượt qua những cung đường đèo dốc quanh co, những chuyến xe chở đầy tình nghĩa đã lăn bánh, đến với các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới. Từng bao gạo dự trữ quốc gia được bàn giao tận tay chính quyền địa phương và các nhà trường trong niềm hân hoan, xúc động của thầy cô và phụ huynh học sinh.

Kết quả ban đầu đã minh chứng cho năng lực tổ chức điều hành và tinh thần trách nhiệm cao của tập thể cán bộ, công chức, người lao động Chi cục DTNN khu vực X. Gạo được xuất cấp đúng chủng loại, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng tốt nhất. Việc giao nhận diễn ra công khai, minh bạch, chặt chẽ dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương, không để xảy ra thất thoát hay chậm trễ.

Thành công của đợt xuất cấp hơn 2.247 tấn gạo dự trữ quốc gia tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi một lần nữa khẳng định vai trò chủ đạo, chiến lược của hệ thống dự trữ quốc gia trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước. Đó là minh chứng sinh động cho tinh thần chủ động, trách nhiệm, sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả giữa cơ quan dự trữ nhà nước với các bộ, ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương.

Đồ họa: Đan Nguyễn