Gánh xôi của mẹ chẳng có gì cầu kỳ. Chỉ 2 chiếc thúng tre, 1 nồi xôi lớn và vài chiếc hộp đựng những món ăn kèm. Hôm thì xôi đậu xanh, xôi lạc, hôm lại có thêm xôi ngô chan nước cốt dừa. Vậy mà gánh hàng nhỏ ấy đã nuôi chị em tôi khôn lớn. Mỗi sáng, mẹ lại gánh xôi ra góc phố quen thuộc, ngồi bên vỉa hè chờ khách. Dù nắng hay mưa, mẹ hiếm khi nghỉ bán. Khách của mẹ phần lớn là những người lao động quanh khu phố. Mẹ nhớ sở thích của từng người, đôi khi khách chưa kịp gọi món, mẹ đã biết họ muốn ăn gì. Những gói xôi được gói cẩn thận trong lá chuối, buộc bằng sợi dây nhỏ, trao đi cùng nụ cười hiền hậu.

Tôi nhớ nhất những buổi sáng mùa đông. Trời lạnh, gió thổi hun hút qua những con phố còn thưa người, mẹ vẫn ngồi bên gánh hàng, đôi bàn tay đỏ lên vì rét. Có hôm mưa phùn kéo dài, chiếc áo mẹ mặc ướt một bên vai, nhưng nồi xôi vẫn được giữ nóng. Nhìn những người khách vội vã nhận gói xôi rồi xuýt xoa trong làn khói ấm, tôi hiểu vì sao mẹ luôn cố gắng dậy sớm, dù công việc ấy chẳng hề nhẹ nhàng.

Lớn lên, tôi rời quê đi học rồi đi làm xa. Những lần trở về, điều đầu tiên tôi thường tìm kiếm là gánh xôi nơi góc phố cũ. Mọi thứ dường như vẫn vậy, chỉ có mẹ là đã khác. Mái tóc ngày nào đen nhánh giờ lấm tấm bạc, dáng ngồi cũng không còn nhanh nhẹn như trước. Có hôm, tôi đề nghị mẹ nghỉ bán để ở nhà nghỉ ngơi, nhưng mẹ vẫn muốn duy trì để vừa có đồng ra đồng vào, vừa được gặp gỡ mọi người.

Bây giờ, khi đã lớn, tôi mới hiểu phía sau những gói xôi nóng hổi là bao đêm mẹ thức khuya, bao buổi sáng dậy sớm và những nhọc nhằn mẹ chưa từng kể. Mỗi khi bắt gặp một gánh xôi ven đường, tôi lại nhớ đến mẹ, nhớ gian bếp nhỏ và mùi nếp thơm trong những buổi sáng còn mờ sương. Có những điều bình dị khi ở bên ta mỗi ngày, ta thường nghĩ là chuyện quen thuộc. Đến khi trưởng thành, đi qua nhiều nơi, mới nhận ra đó chính là những điều thương nhớ nhất...