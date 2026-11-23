Đòn bẩy tài chính gia tăng áp lực, biên lợi nhuận mỏng cùng sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành đã đặt Thuận Đức vào bài toán khó về chất lượng tăng trưởng dài hạn. Ảnh minh họa: NTD

Lợi nhuận hụt hơi dù doanh thu tăng

Tăng trưởng doanh thu từng là điểm nổi bật trong quá trình mở rộng quy mô của Công ty CP Thuận Đức (mã chứng khoán TDP). Tuy nhiên, kết quả kinh doanh quý III/2026 cho thấy doanh nghiệp đang phải đánh đổi ngày càng nhiều chi phí vốn để duy trì đà tăng trưởng.

Trong quý III, Thuận Đức ghi nhận doanh thu thuần gần 1.380 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế lại giảm gần 70%, chỉ còn hơn 10 tỷ đồng, mức thấp hơn đáng kể so với khoảng 35 tỷ đồng cùng kỳ.

Đáng chú ý, hoạt động sản xuất và bán hàng không ghi nhận sự suy giảm tương ứng. Lợi nhuận gộp vẫn tăng lên hơn 112 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp duy trì quanh mức 8%, gần như không thay đổi so với cùng kỳ.

Vấn đề nằm ở chỗ phần lợi nhuận tạo ra từ doanh thu vốn đã tương đối mỏng, trong khi các khoản chi phí phía sau tiếp tục gia tăng.

Riêng chi phí tài chính quý III lên gần 78 tỷ đồng, tăng hơn 62%. Trong đó, chi phí lãi vay chiếm phần lớn với hơn 75 tỷ đồng, tăng trên 70% so với cùng kỳ. Lãi vay trong quý đã tương đương gần hai phần ba lợi nhuận gộp, và so với cùng kỳ năm trước, khoản chi này tăng thêm khoảng 32 tỷ đồng, lớn hơn mức giảm gần 24,5 tỷ đồng của lợi nhuận sau thuế.

Dù lợi nhuận còn chịu tác động từ chi phí bán hàng, quản lý, thuế và các khoản thu nhập khác, mức tăng của lãi vay cho thấy chi phí vốn là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến hiệu quả kinh doanh của Thuận Đức suy giảm.

Một yếu tố khác là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Báo cáo tài chính ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III khoảng 20 tỷ đồng, trong khi tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp gần 10 tỷ đồng, tương đương khoảng 48% lợi nhuận trước thuế và cao hơn đáng kể so với mức khoảng 20% cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của Thuận Đức, một phần chi phí đi vay không được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, làm gia tăng nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất và vận tải tăng cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Dòng tiền chưa theo kịp quy mô kinh doanh

Áp lực chi phí vốn của Thuận Đức gắn liền với quá trình mở rộng quy mô tài sản và dư nợ vay trong những năm gần đây.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 5.200 tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả lên gần 3.900 tỷ đồng, tăng hơn 540 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2026 của Thuận Đức

Trong đó, dư nợ vay và thuê tài chính đạt hơn 3.300 tỷ đồng, tăng khoảng 431 tỷ đồng so với đầu năm. Phần lớn là các khoản vay ngắn hạn, với quy mô hơn 2.900 tỷ đồng, chiếm khoảng 88% tổng dư nợ vay và thuê tài chính.

Tương quan giữa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu cũng cho thấy mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính lớn. Với vốn chủ sở hữu gần 1.290 tỷ đồng, tổng nợ phải trả hiện tương đương khoảng ba lần vốn chủ sở hữu.

Cơ cấu này không bất thường đối với doanh nghiệp sản xuất cần nhiều vốn lưu động để mua nguyên liệu, duy trì hàng tồn kho và tài trợ công nợ khách hàng. Tuy nhiên, khi tỷ trọng vốn vay cao đi cùng biên lợi nhuận mỏng, những biến động về lãi suất hoặc chu kỳ thu hồi tiền bán hàng có thể tác động mạnh đến kết quả kinh doanh.

Đáng chú ý hơn là diễn biến dòng tiền khi theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, trong chín tháng đầu năm 2026, Thuận Đức ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 4 tỷ đồng, dù lợi nhuận sau thuế đạt gần 90 tỷ đồng.

So với mức âm gần 150 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, dòng tiền kinh doanh đã cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn chưa tạo ra dòng tiền thuần dương từ hoạt động cốt lõi trong kỳ báo cáo.

Một phần nguồn tiền được sử dụng để bổ sung vốn lưu động. Hàng tồn kho cuối tháng 9 đạt gần 1.300 tỷ đồng, tăng hơn 157 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản phải thu khách hàng cũng tăng, phản ánh lượng vốn tiếp tục nằm trong chu kỳ sản xuất và bán hàng.

Trong khi đó, riêng tiền lãi vay đã thanh toán trong chín tháng lên gần 187 tỷ đồng, tăng khoảng 51 tỷ đồng so với cùng kỳ. Điều này cho thấy áp lực tài chính không chỉ thể hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh mà còn tác động trực tiếp đến dòng tiền thực tế.

Để duy trì hoạt động, Thuận Đức tiếp tục sử dụng quy mô lớn nguồn vốn vay. Trong chín tháng, doanh nghiệp ghi nhận hơn 4.000 tỷ đồng tiền thu từ đi vay, đồng thời chi gần 3.700 tỷ đồng để trả nợ gốc.

Từ đầu năm 2026, Thuận Đức đã triển khai nhiều phương án huy động vốn nhằm bổ sung nguồn lực sản xuất và cơ cấu lại các khoản vay.

Đáng chú ý là đợt chào bán gần 22,1 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 330 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết quả phân phối chỉ đạt khoảng một phần tư khối lượng chào bán. Dòng tiền thu từ phát hành cổ phiếu ghi nhận trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ chín tháng đạt hơn 82 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu.

Kết quả này hạn chế khả năng bổ sung vốn chủ sở hữu thông qua phát hành cổ phiếu, trong khi nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp vẫn ở mức cao.

Tháng 9/2026, Thuận Đức đã phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 350 tỷ đồng, kỳ hạn ba năm với lãi suất suất trái phiếu ở mức 11% trong năm đầu tiên và 10% trong hai năm tiếp theo. Việc huy động được nguồn vốn trái phiếu giúp doanh nghiệp bổ sung nguồn tài trợ có kỳ hạn dài hơn các khoản vay ngắn hạn thông thường. Tuy nhiên, đổi lại là nghĩa vụ trả lãi và hoàn trả gốc trong những năm tiếp theo.

Nếu tính riêng lô trái phiếu 350 tỷ đồng với mức lãi suất 11% năm đầu, chi phí lãi danh nghĩa tương ứng khoảng 38,5 tỷ đồng cho một năm đủ kỳ hạn.

Đây là nghĩa vụ tài chính đáng kể khi đặt cạnh quy mô lợi nhuận hiện tại của doanh nghiệp, dù chưa thể coi toàn bộ khoản lãi này là chi phí tăng thêm nếu nguồn vốn trái phiếu được sử dụng để thay thế các khoản vay khác.

Cùng với lô trái phiếu mới, Thuận Đức còn ghi nhận dư nợ trái phiếu phát hành từ các kỳ trước.

Mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào đòn bẩy tài chính cũng khiến doanh nghiệp ngày càng nhạy cảm hơn với chi phí vốn, lãi suất và áp lực dòng tiền vận hành. Ảnh minh họa: NTD

Ngày 3/11/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 667/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Thuận Đức có trụ sở tại xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên. Theo quyết định, Thuận Đức bị phạt 112,5 triệu đồng do thực hiện phát hành thêm cổ phiếu không đúng thời hạn theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP. Cụ thể, doanh nghiệp đã thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu vượt quá thời hạn 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 6500/UBCK-QLCB ngày 14/7/2026 thông báo đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo theo quy định. Ngoài hình thức phạt tiền, Thuận Đức còn buộc phải thu hồi số cổ phiếu đã phát hành, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có), kèm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản thu tiền.