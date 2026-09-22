Gánh nặng giá vốn kéo lùi lợi nhuận, Hóa chất Lâm Thao (LAS) vẫn chi hơn trăm tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt

Chi hơn trăm tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt

Theo thông báo gửi cơ quan quản lý, ngày 02/10 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là ngày 01/10. Tỷ lệ chi trả được ấn định ở mức 10%, có nghĩa là cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán tiền mặt dự kiến diễn ra vào ngày 21/10/2026.

Với gần 113 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính công ty phân bón này sẽ phải chi ra khoảng 113 tỷ đồng cho đợt phân phối này. Nguồn vốn thực hiện được trích xuất từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2025 căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán. Về cơ cấu sở hữu, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hiện là cổ đông lớn nhất chi phối 69,82% vốn điều lệ. Nếu đợt chi trả diễn ra thành công, tổ chức này sẽ thu về khoảng 79 tỷ đồng.

Gánh nặng giá vốn bào mòn lợi nhuận bán niên

Đi sâu vào hoạt động cốt lõi, bức tranh tài chính sáu tháng đầu năm 2026 của doanh nghiệp cho thấy nhiều dấu hiệu suy yếu. Báo cáo tài chính bán niên ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 50,5 tỷ đồng, giảm sâu 59% so với cùng kỳ năm trước. Sự sa sút này chủ yếu bắt nguồn từ việc lợi nhuận gộp mảng bán hàng giảm 36% xuống còn gần 257 tỷ đồng.

Nguyên nhân trực tiếp đẩy biên lợi nhuận đi xuống là do giá vốn hàng bán tăng vọt 23%. Đơn vị này phải đối mặt với sức ép lớn từ giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, tình trạng thiếu hụt quặng Apatit và buộc phải mua bổ sung các loại nguyên liệu giàu P2O5 đắt đỏ. Dù giá bán bình quân trên thị trường đã được điều chỉnh tăng 19%, sản lượng tiêu thụ thực tế lại sụt giảm 121.264 tấn do tâm lý e ngại trữ hàng của các nhà phân phối. Lượng hàng bán ra suy yếu kéo theo doanh thu thuần giảm mạnh 432 tỷ đồng.

Hiệu quả hoạt động tài chính cũng là một điểm nghẽn khi ghi nhận mức giảm 20,6 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí tài chính đội thêm 9,6 tỷ đồng do mặt bằng lãi suất đi vay ở mức cao, còn doanh thu tài chính hụt mất 11 tỷ đồng vì lượng tiền nhàn rỗi gửi tiết kiệm sinh lời thấp. Điểm sáng hiếm hoi trong kỳ là việc ban lãnh đạo đã tiết giảm thành công chi phí quản lý doanh nghiệp xuống mức 43,8 tỷ đồng bằng việc cắt giảm các khoản chi phí sửa chữa và mua sắm thiết bị văn phòng. Chi phí bán hàng cũng được thu hẹp hơn 30 tỷ đồng tỷ lệ thuận với sự sụt giảm của sản lượng tiêu thụ phân bón trên thị trường.