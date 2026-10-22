Gánh nặng cổ phiếu 'họ Apec' đè lên kết quả kinh doanh của APS

CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (Chứng khoán Apec, HNX: APS) lỗ sau thuế 42,67 tỷ đồng trong quý III/2026, chủ yếu do danh mục tự doanh giảm giá trị. Lũy kế 9 tháng, công ty vẫn chưa thoát lỗ dù được hỗ trợ bởi khoản hoàn nhập dự phòng.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, APS ghi nhận doanh thu hoạt động gần 9,74 tỷ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí quản lý tăng cùng khoản lỗ từ đánh giá lại tài sản tài chính khiến công ty chuyển từ lãi sang lỗ.

Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 94,7% còn 4,85 tỷ đồng. Đáng chú ý, chênh lệch đánh giá lại ròng chuyển từ lãi 53,91 tỷ đồng trong quý III/2025 sang lỗ 54,98 tỷ đồng trong quý này, tạo sức ép lớn lên kết quả kinh doanh.

Dù vậy, hoạt động bán tài sản tài chính vẫn mang lại 3,39 tỷ đồng lãi, góp phần đưa lợi nhuận đã thực hiện trước thuế đạt 1,52 tỷ đồng. Ngược lại, khoản lỗ chưa thực hiện lên tới 54,98 tỷ đồng, phản ánh tác động từ biến động giá trị danh mục đầu tư.

Ở các mảng dịch vụ, doanh thu môi giới chứng khoán giảm 64,8% xuống 1,26 tỷ đồng; lãi từ hoạt động cho vay và phải thu đạt 3,65 tỷ đồng, tăng 32%. Tuy nhiên, quy mô doanh thu từ môi giới, lưu ký còn nhỏ, trong khi hoạt động tư vấn tài chính không ghi nhận doanh thu trong quý, chưa đủ bù đắp biến động từ mảng tự doanh.

Kết quả, APS lỗ trước thuế 53,46 tỷ đồng và lỗ sau thuế 42,67 tỷ đồng trong quý III/2026, trái ngược mức lãi sau thuế 43,52 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lỗ sau thuế thấp hơn lỗ trước thuế chủ yếu nhờ lợi ích thuế hoãn lại khoảng 11 tỷ đồng.

Chứng khoán Apec lỗ 42,67 tỷ đồng quý III/2026 khi danh mục tự doanh giảm giá trị; khoản hoàn nhập dự phòng chưa đủ giúp doanh nghiệp thoát lỗ sau 9 tháng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của công ty đạt gần 56,98 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ. Lỗ sau thuế ở mức 19,35 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 11,75 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý là chi phí quản lý trong 9 tháng được ghi nhận âm 36,87 tỷ đồng, chủ yếu do APS hoàn nhập 51,84 tỷ đồng dự phòng tạm ứng sau khi các cá nhân hoàn trả tiền.

Nếu loại trừ khoản hoàn nhập dự phòng nói trên, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của APS ước lỗ khoảng 89,6 tỷ đồng. Trong khi đó, kế hoạch năm 2026 được thông qua là doanh thu 64 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 59 tỷ đồng. Dù doanh thu đã tương đương gần 89% mục tiêu cả năm song lợi nhuận vẫn cách xa kế hoạch đề ra.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của APS đạt 757,4 tỷ đồng, giảm 2,6% so với đầu năm. Trong đó, tài sản tài chính FVTPL có giá trị hợp lý gần 377,2 tỷ đồng, chiếm khoảng một nửa tổng tài sản; tiền và tương đương tiền đạt 99,09 tỷ đồng.

Danh mục tự doanh tập trung đáng kể vào các cổ phiếu liên quan hệ sinh thái Apec. Bốn khoản đầu tư gồm API, IDJ, Apec Group và Apec Finance có tổng giá gốc khoảng 538,7 tỷ đồng, trong khi giá trị hợp lý còn gần 249,6 tỷ đồng. Chênh lệch giữa giá gốc và giá trị hợp lý tương đương khoản lỗ tạm tính khoảng 289 tỷ đồng.

Trong 9 tháng, giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào API giảm 29,7 tỷ đồng, còn IDJ giảm 32,9 tỷ đồng. Trong khi đó, hai khoản đầu tư vào Apec Group và Apec Finance vẫn được ghi nhận theo giá trị không đổi so với đầu năm.

Trong danh mục cổ phiếu chưa niêm yết, APS còn ghi nhận khoản đầu tư vào CTCP Thương mại và Du lịch Kim Bôi với giá gốc 51,89 tỷ đồng và giá trị hợp lý 50,39 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của APS chỉ ở mức 5,38 tỷ đồng, tương đương 0,7% tổng tài sản; vốn chủ sở hữu đạt 752,04 tỷ đồng. Công ty không ghi nhận dư nợ vay ngân hàng, qua đó hạn chế áp lực chi phí lãi vay. Tuy nhiên, lợi nhuận chưa phân phối tiếp tục âm 94,59 tỷ đồng, sâu hơn mức âm 75,24 tỷ đồng đầu năm.

Một vấn đề khác nằm ở các khoản tạm ứng cho cá nhân. Tại cuối kỳ, tổng giá trị tạm ứng ghi nhận khoảng 93,3 tỷ đồng trước dự phòng. Trong đó, bà Nguyễn Phương Dung còn 26 tỷ đồng và bà Đinh Thị Thu Hằng còn 65,79 tỷ đồng. Các khoản tạm ứng nói trên đã được trích lập dự phòng ở mức cao.

Ở mảng cho vay, dư nợ margin đạt 149,36 tỷ đồng, tương đương khoảng 19,9% vốn chủ sở hữu với dự phòng gần 11 tỷ đồng. Lãi cho vay dự thu chưa thu được ở mức 14,89 tỷ đồng, tăng so với đầu năm và tương đương khoảng 10% dư nợ gốc.

Bên cạnh đó, tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại của APS tăng lên 74,84 tỷ đồng, tương đương gần 10% tổng tài sản.

Trước đó, cổ phiếu APS đã bị đưa vào diện cảnh báo do lợi nhuận chưa phân phối tại cuối năm 2025 âm; hiện cổ phiếu thuộc diện cảnh báo và bị kiểm soát. Với kết quả 9 tháng tiếp tục thua lỗ, lợi nhuận chưa phân phối âm sâu hơn và danh mục tự doanh còn chênh lệch lớn giữa giá gốc với giá trị hợp lý, khả năng trở lại giao dịch bình thường trên sàn vẫn còn bỏ ngỏ.