Gành Hào cần phát huy lợi thế thuỷ sản, đẩy mạnh phát triển hạ tầng

Theo báo cáo của xã Gành Hào, trong 9 tháng đầu năm, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản đạt hơn 73.983 tấn, bằng 81,3% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã giao. Các mô hình nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục phát triển theo hướng hiệu quả; hoạt động sản xuất con giống ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của xã là hơn 33,2 tỷ đồng. Đến ngày 30/9, địa phương đã giải ngân hơn 25,3 tỷ đồng, đạt 76,41% kế hoạch. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm tiếp tục được tập trung thực hiện.

Đại diện lãnh đạo xã Gành Hào báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn tại buổi làm việc với đoàn công tác của tỉnh.

Công tác quản lý đất đai, tài sản công và cải cách thủ tục hành chính được quan tâm. Trong kỳ, xã tiếp nhận và giải quyết 285 hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai. Đồng thời hoàn thành thống kê đất đai năm 2025 và cập nhật, làm sạch hơn 3.400 dữ liệu đất đai.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp so với kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước đạt 677 triệu đồng, bằng 67,7% chỉ tiêu; số doanh nghiệp thành lập mới đạt 13/32 doanh nghiệp theo kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hiện còn 3,69%, cao hơn mục tiêu đề ra là 2,9%. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trọng điểm còn chậm; tiến độ xây dựng, cập nhật và làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai mới đạt 54,7%.

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Bí thư Đảng uỷ xã Gành Hào, kiến nghị tỉnh và các sở, ngành quan tâm hỗ trợ địa phương trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, đề nghị đẩy nhanh tiến độ mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của cấp xã và công tác chuyển đổi số; sớm xem xét, kết luận các trường hợp cán bộ có liên quan đến vụ việc bồi thường, giải phóng mặt bằng cầu Gành Hào. Đồng thời tăng cường điều động, bổ sung cán bộ, công chức nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Bí thư Đảng uỷ xã Gành Hào nêu một số kiến nghị tại buổi làm việc.

Về đầu tư kết cấu hạ tầng, xã đề xuất bổ sung 6,5 tỷ đồng để triển khai 7 tuyến đường giao thông nông thôn; hỗ trợ kinh phí nạo vét 16 tuyến kênh thuỷ lợi phục vụ cấp, thoát nước cho vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung. Đồng thời, kiến nghị đầu tư khoảng 17,5 tỷ đồng xây dựng đường và hệ thống thoát nước kênh Rạch Dược, góp phần khắc phục tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường tại khu dân cư Ấp 1 và Ấp 2; hỗ trợ đầu tư tuyến Đường 1/3, kết nối Đường 19/5 với đường Ngọc Điền, nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng và các tiêu chí thành lập phường Gành Hào.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, đề nghị xã Gành Hào tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 theo nghị quyết của Đảng uỷ xã, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức phù hợp với vị trí việc làm, năng lực và yêu cầu nhiệm vụ; tập trung khắc phục tình trạng thiếu nhân lực ở các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, công nghệ thông tin, quản lý dự án và các lĩnh vực kỹ thuật.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Gành Hào.

Đối với sản xuất, xã cần tập trung phát triển nông nghiệp, thuỷ sản theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế; phát huy lợi thế các mô hình lúa - tôm, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất lúa chất lượng cao và các mô hình phù hợp với điều kiện địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau yêu cầu,

khẩn trương triển khai Đề án giao thông nông thôn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia, hiến đất, đóng góp công sức theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm; chủ động chuẩn bị mặt bằng, thực hiện làm đường đất đen, tạo điều kiện triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 26/8/2026 của Tỉnh uỷ. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ bằng nhiều giải pháp để giảm tỷ lệ hộ nghèo, thực hiện giảm nghèo bền vững.

Trước đó, đoàn công tác đến tham quan mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại ấp Thanh Hải, xã Gành Hào. Tại đây, đồng chí Huỳnh Quốc Việt cùng đoàn trực tiếp khảo sát quy trình nuôi, điều kiện sản xuất, hiệu quả đầu tư, đầu ra sản phẩm cũng như những khó khăn, vướng mắc mà người dân, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đang gặp phải.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, cùng đoàn công tác tham quan mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại xã Gành Hào.