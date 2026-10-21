Gang thép Thái Nguyên lãi 27,6 tỷ đồng sau 9 tháng

Gang thép Thái Nguyên báo lãi trở lại, doanh thu quý III tăng 39,4%. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, giá vốn hàng bán của Gang thép Thái Nguyên ở mức 3.717 tỷ đồng, đưa lợi nhuận gộp lên 125,1 tỷ đồng, tăng 85% so với mức 67,6 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 24,6% lên 34,4 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 32,7 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 44,7%, lên 23,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 35,4%, đạt 67,5 tỷ đồng.

Dù các khoản chi phí gia tăng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn chuyển từ mức lỗ 21,2 tỷ đồng trong quý III/2025 sang lãi 4,6 tỷ đồng trong quý III năm nay. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 3,9 tỷ đồng, đưa lãi cơ bản trên cổ phiếu từ âm 67 đồng lên dương 21 đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 10.744 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 393,9 tỷ đồng, tăng 49,1%.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 37,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lỗ 18,5 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 37,4 tỷ đồng, so với 314,8 triệu đồng cùng kỳ. Sau khi trừ 9,9 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, lợi nhuận sau thuế đạt 27,6 tỷ đồng; phần lợi nhuận thuộc về công ty mẹ là 27,2 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Gang thép Thái Nguyên đạt 10.529,5 tỷ đồng, giảm 0,5% so với đầu năm. Hàng tồn kho ở mức 2.069 tỷ đồng, trong khi tiền và các khoản tương đương tiền đạt 100,4 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 20/10, cổ phiếu TIS đóng cửa ở mức 4.900 đồng/cổ phiếu, tăng gần 29% so với thời điểm cách đây 3 tháng. Với hơn 183 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt hơn 901 tỷ đồng.