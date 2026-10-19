Gang thép Thái Nguyên đảo chiều lợi nhuận, doanh thu 9 tháng vượt 10.700 tỷ đồng

Trụ sở chính công ty tại Phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh minh họa: Tisco

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco, UPCoM: TIS) đạt doanh thu thuần hơn 3.842 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Giá vốn hàng bán tăng chậm hơn doanh thu (+38% YoY), giúp lợi nhuận gộp tăng 85% YoY lên 125,1 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 2,5% trong quý 3/2025 lên 3,3%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Ngược chiều, chi phí tài chính tăng 25% lên 34 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm gần 33 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng 45% và 35%, lên mức 23 tỷ đồng và 67,5 tỷ đồng.

Kết quả, Gang thép Thái Nguyên báo lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 đạt 4 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ 12 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, trước những biến động của thị trường thép và khó khăn chung của ngành, Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức sản xuất phù hợp với nhu cầu tiêu thụ, đẩy mạnh các giải pháp gia tăng sản lượng, tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 10.744 tỷ đồng, tăng 19,5% YoY. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt gần 28 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận khoản lỗ gần 7 tỷ đồng.

Dự án mở rộng giai đoạn 2 chiếm gần 64% tổng tài sản

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Gang thép Thái Nguyên đạt gần 10.530 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho đạt gần 2.070 tỷ đồng, tăng 132 tỷ đồng, tương đương 6,8%.

Tài sản dở dang dài hạn của doanh nghiệp đạt hơn 6.720 tỷ đồng, tăng khoảng 154 tỷ đồng so với đầu năm. Phần lớn khoản mục này đến từ dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Gang thép Thái Nguyên, với giá trị ghi nhận gần 6.699 tỷ đồng, tăng hơn 173 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm khoảng 64% tổng tài sản doanh nghiệp.

Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 được phê duyệt ban đầu với tổng mức đầu tư 3.843,7 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh lên hơn 8.104 tỷ đồng. Dự án khởi công từ năm 2007 nhưng đã tạm dừng thi công từ năm 2013 đến nay.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, ngày 17/4/2025, Gang thép Thái Nguyên và Tập đoàn Xây lắp luyện kim Trung Quốc (MCC) ký thỏa thuận chấm dứt và thanh lý hợp đồng EPC của dự án. Theo đó, MCC đồng ý bồi thường cho doanh nghiệp gần 12,7 triệu USD. Đến ngày 10/12/2025, MCC đã chuyển đợt bồi thường đầu tiên hơn 3,17 triệu USD, tương ứng 25% tổng số tiền bồi thường.

Đến ngày 27/7/2026, Gang thép Thái Nguyên hoàn thành việc ký thỏa thuận với MCC và 13 nhà thầu phụ về chấm dứt, thanh lý các nội dung công việc liên quan. Doanh nghiệp cũng ký thỏa thuận bổ sung với MCC nhằm điều chỉnh phương thức thực hiện việc chấm dứt, thanh lý các hợp đồng thầu phụ và điều kiện thanh toán khoản tiền hoàn trả.

Theo doanh nghiệp, các thỏa thuận này là cơ sở để MCC thanh toán toàn bộ số tiền hoàn trả còn lại theo cam kết, đồng thời xác định việc xử lý các tồn tại, vướng mắc của hợp đồng thầu phụ sẽ do các chủ thể trong nước thực hiện.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Gang thép Thái Nguyên tại cuối quý 3/2026 đạt gần 8.948 tỷ đồng, giảm khoảng 144 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn đạt hơn 4.389 tỷ đồng, giảm gần 48 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt gần 1.582 tỷ đồng, tăng khoảng 86 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu ở mức 1.840 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 120 tỷ đồng.