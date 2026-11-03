Gắn việc học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ bảo vệ ANTT

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an thành phố cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ cùng tham gia buổi làm việc…

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương với Công an TP Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện Chỉ thị số 05, triển khai Chỉ thị số 07 ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị, ngày 26/10/2026, Đảng ủy Công an thành phố đã ban hành Hướng dẫn số 63, quán triệt sâu rộng đến các chi bộ, đảng bộ. 100% cơ sở Đảng đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chuyên đề hằng quý; 100% cấp ủy, ban chỉ huy các đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ xây dựng kế hoạch cá nhân, gắn tu dưỡng, rèn luyện với nhiệm vụ chuyên môn và khắc phục triệt để hạn chế, khuyết điểm. Nội dung học tập, thực hành được định hướng cụ thể hóa thành nhiệm vụ, sản phẩm công tác, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả cần đạt.

Đồng chí Hà Dũng Hải, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu ý kiến.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 10 tháng năm 2026, Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai 5 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; phát huy hiệu quả 41 tổ 363 cấp thành phố, 818 tổ tuần tra, kiểm soát của Công an cấp xã cùng vai trò nòng cốt của lực lượng Hình sự đặc nhiệm. Nhờ đó, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản giảm 3,43%. Công an đã triệt xóa 34 băng nhóm với 242 đối tượng; khởi tố nhiều vụ án lớn về kinh tế, trật tự xã hội, tệ nạn xã hội và ma túy.

Đặc biệt, trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống ma túy, trong 10 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an thành phố đã khám phá, xử lý 6.401 vụ, 17.756 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy (tăng 40,28% về số vụ và 43,95% về số đối tượng so với cùng kỳ liền kề).

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, phát biểu ý kiến.

Nhiều chuyên án lớn, xuyên biên giới, bóc gỡ tận gốc các đường dây tội phạm nguy hiểm đã được triệt phá thành công như: Triệt phá đường dây đưa Etomidate từ Campuchia vào Việt Nam pha chế vào thuốc lá điện tử Pod Chill, khởi tố 30 đối tượng, thu giữ khoảng 10.000 ml tinh dầu chứa Etomidate và 1.460 đầu Pod Chill chứa ma túy;

Công an đã triệt phá đường dây sản xuất, cung cấp dụng cụ sử dụng ma túy quy mô lớn với hơn 100.000 mẫu vật, bán thành phẩm và tang vật thu giữ. Bóc gỡ đường dây ma túy liên tỉnh, xuyên biên giới (Chuyên án VA 1826C), khởi tố 3 vụ với 101 bị can, thu giữ hơn 30 kg ma túy các loại, súng và đạn quân dụng…

Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh, bổ sung thêm các thông tin về thành tích của phòng.

Bên cạnh đó, Công an thành phố đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ với việc triển khai thí điểm Hệ thống giám sát, chỉ đạo, điều hành xây dựng TP Hồ Chí Minh không ma túy (tại 20 xã, phường và 15 đơn vị nghiệp vụ); ra mắt Trung tâm Tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp qua các đầu số 113, 114; triển khai các mô hình "Điểm, Không gian giáo dục cộng đồng phòng chống ma túy", cùng các hoạt động tuyên truyền thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên không gian mạng.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, từ năm 2024 đến nay, Công an TP Hồ Chí Minh vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; cùng nhiều Huân chương, Bằng khen cao quý của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố. Trong 10 tháng năm 2026, toàn lực lượng có 114 gương người tốt, việc tốt; 200 đồng chí tiêu biểu trong phong trào thi đua "Ba nhất"; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đồng chí Phạm Thị Thiềm, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu ý kiến.

Đánh giá cao những kết quả toàn diện của Công an TP Hồ Chí Minh, đồng chí Hà Dũng Hải, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các thành viên trong đoàn đã ghi nhận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc về các mặt công tác thi đua và xây dựng lực lượng.

Đồng chí Hà Dũng Hải và Thượng tá Nguyễn Thành Hưng thống nhất lựa chọn tập thể Công an TP Hồ Chí Minh là đơn vị tiêu biểu, điển hình trong học tập, làm theo và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đoàn sẽ lựa chọn các đơn vị cụ thể (như Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Phòng Cảnh sát hình sự với thành tích nổi bật phòng chống hiệu quả tội phạm đường phố…) cùng các cán bộ, chiến sĩ có thành tích nổi bật để xây dựng câu chuyện điển hình, lan tỏa trong toàn quốc.

Đồng chí Lê Hoàng Anh, Phó Chánh văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu ý kiến.