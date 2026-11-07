Gắn ưu đãi dự án du lịch với trách nhiệm bảo đảm sinh kế người dân

Toàn cảnh phiên thảo luận tại Tổ 11, gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Thái Nguyên

ĐBQH Nghiêm Xuân Thành (Khánh Hòa) phát biểu

Dự án du lịch lớn phải có trách nhiệm với cộng đồng

Thảo luận tại Tổ 11, gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Thái Nguyên, về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam, các đại biểu cơ bản tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết, đồng thời đề nghị làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp được hưởng ưu đãi và cơ chế bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách.

ĐBQH Đàng Thị Mỹ Hương (Khánh Hòa) đánh giá dự thảo đã đề xuất nhiều chính sách quan trọng về ưu đãi đầu tư, hỗ trợ du lịch cộng đồng, thử nghiệm mô hình kinh doanh mới và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, các cơ chế đặc thù cần tạo động lực thực chất cho phát triển du lịch bền vững, đồng thời tính đến khả năng bảo đảm nguồn lực của địa phương.

ĐBQH Đàng Thị Mỹ Hương (Khánh Hòa) phát biểu

Theo đại biểu, Điều 5 dự thảo Nghị quyết tập trung chính sách đầu tư vào các dự án du lịch chất lượng cao, dự án có tính động lực và chiến lược, đồng thời quy định sự tham gia, hưởng lợi của cộng đồng đối với du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, sinh thái và làng nghề.

Tuy nhiên, dự thảo cần bổ sung trách nhiệm cụ thể của các dự án du lịch quy mô lớn được hưởng ưu đãi đặc thù. Đây là những dự án thường sử dụng diện tích đất lớn, khai thác tài nguyên và có thể tác động trực tiếp đến sinh kế, không gian sống của người dân địa phương.

“Nếu chỉ đánh giá hiệu quả qua tổng vốn đầu tư và số lao động hoặc lượng khách thu hút thì chưa đủ cơ sở để khẳng định người dân thực sự được hưởng lợi từ các dự án đó cũng như sự đóng góp từ nguồn thu cho ngân sách của địa phương”, đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương nhấn mạnh.

Các đại biểu dự phiên họp

Các đại biểu dự phiên họp

Ưu tiên hỗ trợ phát triển du lịch tại các địa phương khó khăn

Quan tâm đến chính sách hỗ trợ du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và du lịch sinh thái tại Điều 6 dự thảo Nghị quyết, ĐBQH Phạm Thị Thu Thủy (Thái Nguyên) cho rằng đây là nhóm chính sách có ý nghĩa đối với các địa phương miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tạo sinh kế, bảo tồn văn hóa và nâng cao đời sống người dân.

ĐBQH Phạm Thị Thu Thủy (Thái Nguyên) phát biểu

Đại biểu tán thành việc giao HĐND cấp tỉnh chủ động quy định chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện địa phương. Tuy nhiên, khó khăn lớn hiện nay là khả năng cân đối, bố trí kinh phí để chính sách đi vào cuộc sống.

Dẫn thực tiễn tại Thái Nguyên, đại biểu cho biết địa phương còn gặp khó khăn trong bố trí vốn phát triển du lịch, nhất là tại các khu vực miền núi có tiềm năng, nhu cầu đầu tư lớn nhưng khả năng tự cân đối ngân sách hạn chế.

Mặt khác, khoản 2 Điều 12 dự thảo Nghị quyết quy định ngân sách trung ương ưu tiên bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để phát triển du lịch cộng đồng. Đánh giá cao đề xuất này, đại biểu Phạm Thị Thu Thủy cho rằng quy định mới dừng ở nguyên tắc, chưa làm rõ tiêu chí, mức hỗ trợ và cơ chế phân bổ nguồn lực.

Vì vậy, đại biểu Phạm Thị Thu Thủy đề nghị, cơ quan soạn thảo nghiên cứu để quy định rõ hơn về cơ chế hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương theo hướng: xác định tiêu chí phân bổ gắn với nhu cầu thực tế, những tiềm năng phát triển du lịch và khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương; ưu tiên mức hỗ trợ cao hơn đối với những vùng có nhiều khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Các đại biểu dự phiên họp

Bên cạnh đó, cần có cơ chế lồng ghép các nguồn vốn, nhất là từ các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm không trùng lặp nội dung hỗ trợ và tạo điều kiện để địa phương chủ động triển khai chính sách theo thẩm quyền.

“Việc phân cấp cho địa phương ban hành chính sách cũng cần phải đi cùng cơ chế bảo đảm nguồn lực thực hiện để tránh tình trạng chính sách được ban hành nhưng người dân có nhu cầu thì lại không có kinh phí để triển khai, làm giảm hiệu quả, ý nghĩa của chính sách”, đại biểu Phạm Thị Thu Thủy nêu quan điểm.