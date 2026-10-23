Gắn tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng với kết quả tổ chức thực hiện

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương giới thiệu chuyên đề: Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên. Đồng chí Phạm Thế Bính, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số-cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng giới thiệu chuyên đề: Đánh giá năng lực số và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng theo Quyết định 23-QĐ/TW của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm nêu rõ đây đều là những nội dung thiết thực, gắn trực tiếp với yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị và chất lượng thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đánh giá cao trách nhiệm của các báo cáo viên và tinh thần tham gia nghiên cứu, trao đổi, thảo luận tích cực của các đại biểu, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ báo cáo viên tập trung công tác tuyên truyền miệng thời gian tới vào những kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Phạm Thế Bính, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số-cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng giới thiệu chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Theo đó, làm rõ ý nghĩa, yêu cầu và những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Đặc biệt, phải gắn tuyên truyền nghị quyết với việc tổ chức thực hiện, theo dõi tiến độ, phát hiện những cách làm hiệu quả và kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc. Kiên quyết khắc phục tình trạng triển khai hình thức, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhất là quyết tâm hoàn thành mục tiêu năm 2026, tăng cường tuyên truyền, làm rõ kết quả đạt được, những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm và trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; quan tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực trong quý IV/2026.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương giới thiệu chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Chú trọng các nội dung về hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định thị trường cuối năm.

Cùng đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng và Nhà nước; các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng trong tháng 11, nhất là Ngày Văn hóa Việt Nam; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, đồng chí đề nghị cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp công tác tuyên truyền; căn cứ định hướng chung và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để lựa chọn nội dung, hình thức triển khai phù hợp. Gắn công tác tuyên truyền với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm việc triển khai thực chất, hiệu quả.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ cần tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn, cung cấp thông tin và định hướng nội dung tuyên truyền; theo dõi tình hình tư tưởng, dư luận, kịp thời tổng hợp những vấn đề nổi lên để tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết.

Đội ngũ báo cáo viên chủ động nghiên cứu, cập nhật văn bản mới, nắm chắc nội dung và yêu cầu tuyên truyền; đổi mới phương pháp truyền đạt theo hướng ngắn gọn, rõ trọng tâm, sát thực tiễn, có sức thuyết phục. Mỗi báo cáo viên phải thực sự là cầu nối tin cậy giữa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đối với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đồng chí yêu cầu chủ động phối hợp trong cung cấp, trao đổi thông tin; kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cần coi trọng hiệu quả thực chất, tránh chạy theo số lượng hoặc hình thức trong tổ chức tuyên truyền.