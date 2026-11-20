Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên (P.V) Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Văn Chính, Giám đốc Trung tâm.

Ông Vũ Văn Chính, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên.

P.V: Ông có thể khái quát những kết quả nổi bật mà Trung tâm đã đạt được trong công tác TGGPL nói chung và việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nói riêng?

Ông Vũ Văn Chính: Năm 2026 là năm bản lề với nhiều đổi mới khi Trung tâm kiện toàn tổ chức bộ máy sau sáp nhập. Bám sát chỉ đạo của tỉnh và Sở Tư pháp, chúng tôi đã chủ động xây dựng hàng loạt kế hoạch trọng điểm, từ việc thực hiện chính sách cho người khuyết tật, người cao tuổi, cho đến việc lồng ghép hiệu quả trong các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG).

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn Trung tâm đã thực hiện tổng cộng 1.925 vụ việc TGPL (tăng 92,1% so với cùng kỳ năm trước), trong đó số vụ tham gia tố tụng lên tới 1.600 vụ. Đặc biệt, công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, triển khai trực TGPL tại Tòa án và trong điều tra hình sự với lực lượng Công an được duy trì thông suốt, tiếp nhận hàng trăm văn bản thông báo và hàng chục cuộc gọi trực mỗi ngày.

P.V: Một trong những điểm nhấn được quan tâm trong năm 2026 là việc triển khai TGPL gắn với các chương trình MTQG. Ông có thể chia sẻ cụ thể những minh chứng cho nỗ lực "đưa pháp luật về sở", nhất là trong việc thực hiện các chương trình MTQG?

Ông Vũ Văn Chính: Để đưa pháp luật thực sự thấm sâu vào đời sống cơ sở, Trung tâm không chờ người dân đến tìm mà chủ động "gõ cửa" từng thôn bản.

Riêng trong khuôn khổ Chương trình MTQG về phát triển văn hóa năm 2026, chúng tôi đã tổ chức 8 lớp tập huấn, bồi dưỡng tại các địa bàn như Phú Bình, Điềm Thụy, Kha Sơn, Nam Cường, Chợ Rã... với gần 1.000 lượt người tham dự. Đồng thời, tổ chức 20 chuyến truyền thông trực tiếp tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thu hút hơn 1.200 người dân tham gia.

Bên cạnh đó, trong chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Trung tâm đã cấp phát miễn phí hơn 103.700 tờ gấp pháp luật và lắp đặt 133 bảng thông tin về trợ giúp pháp lý tại các xã, phường.

Chúng tôi cũng chú trọng tập huấn cho đội ngũ cán bộ cơ sở, Bí thư chi bộ, Trưởng xóm, già làng và người có uy tín – những "cánh tay nối dài" giúp phát hiện sớm các vướng mắc pháp lý ngay từ cộng đồng.

Cùng với đó, thực hiện chương trình MTQG phòng, chống ma túy, đến ngày 31/10/2026, Trung tâm đã hỗ trợ thực hiện 10 vụ việc TGPL tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình có liên quan đến ma túy cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

Cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên đến tư vấn, trợ giúp pháp lý tại gia đình người dân vùng dân tộc thiểu số xã Nà Phặc.

P.V: Từ những kết quả đã đạt được, ông có thể cho biết những định hướng trọng tâm và giải pháp mà Trung tâm sẽ triển khai trong thời gian tới để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác TGPL cũng như thực hiện các chương trình MTQG?

Ông Vũ Văn Chính: Bước sang giai đoạn tiếp theo, để tiếp tục phát huy vai trò là "điểm tựa pháp lý" vững chắc cho người dân, Trung tâm sẽ tập trung triển khai đồng bộ các định hướng trọng tâm và giải pháp cốt lõi.

Trước hết, tập trung ưu tiên nâng cao chất lượng các vụ việc tham gia tố tụng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp tối ưu cho người được TGPL. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong các chương trình MTQG (về phát triển văn hóa; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; phòng, chống ma túy).

Trung tâm tiếp tục tăng cường các hoạt động truyền thông, tư vấn pháp luật trực tiếp tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế; thắt chặt hơn nữa cơ chế phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và chính quyền cấp xã nhằm phát hiện sớm, tiếp cận và giới thiệu kịp thời người thuộc diện được TGPL.

Bên cạnh đó, Trung tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, hoàn thiện công tác quản lý dữ liệu và số hóa hồ sơ, đảm bảo mọi hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, chính xác và phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

Trung tâm tiếp tục khai thác hiệu quả hệ thống thủ tục hành chính trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh, duy trì các kênh tương tác số. Đồng thời, chúng tôi sẽ duy trì và phát huy tối đa các điều kiện kỹ thuật của phòng làm việc chuyên dụng để kết nối hiệu quả các điểm cầu thành phần tham gia phiên tòa trực tuyến, góp phần đẩy mạnh cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn ông!