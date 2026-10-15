Gắn trách nhiệm với tiến độ giải quyết hồ sơ

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Phú Xuân hỗ trợ người dân khi đến giao dịch.

Kiểm soát chặt tiến độ hồ sơ

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) phường Phú Xuân nhận kết quả đăng ký hộ kinh doanh, ông Đặng Ngọc Sơn ở đường Bạch Đằng đánh giá thủ tục được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện.

“Cán bộ tại Trung tâm hỗ trợ, giải đáp rất tận tình, giúp tôi thuận lợi hơn trong quá trình làm thủ tục. Việc nộp hồ sơ trực tuyến cũng giúp tôi rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết”, ông Sơn chia sẻ.

Với bà Ngọc Hà ở đường Lê Duẩn, sự thuận tiện thể hiện ngay trong khâu chuẩn bị hồ sơ, nhất là với người lớn tuổi. “Khi đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tôi khá lo lắng. Tuy nhiên, được cán bộ hướng dẫn chi tiết nên tôi chuẩn bị đúng, đủ hồ sơ, hạn chế phải đi lại hoặc bổ sung giấy tờ nhiều lần”, bà Hà nói.

Từ đầu năm 2026, Trung tâm đã cấu hình, kết nối và vận hành 456 TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong số này, có 258 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, 190 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 8 thủ tục chưa đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường được tiếp nhận, trả kết quả tập trung tại Trung tâm. Trong 9 tháng, Trung tâm tiếp nhận 12.033 hồ sơ, tất cả đều được nộp trực tuyến, không phát sinh hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Theo bà Cao Thị Minh Châu, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm PVHCC phường Phú Xuân, địa phương xác định tiến độ và chất lượng giải quyết TTHC là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc UBND phường.

Trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân được gắn với từng khâu xử lý hồ sơ. Hằng tuần, Trung tâm báo cáo UBND phường tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; đồng thời thống kê, cảnh báo những hồ sơ sắp đến hạn để lãnh đạo phường và các bộ phận chuyên môn kịp thời chỉ đạo.

Khai thác dữ liệu số

Cải cách hành chính tại Phú Xuân đang được đẩy mạnh trên nền tảng chuyển đổi số, với việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ và khai thác dữ liệu đã có.

Trong 9 tháng đầu năm, tỷ lệ người dân, doanh nghiệp chủ động thực hiện TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến đạt 89,62%. Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 100%, đưa Chỉ số Thanh toán trực tuyến của phường đạt 10/10 điểm.

Trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Chỉ số công khai, minh bạch đạt 18/18 điểm; Chỉ số Dịch vụ công trực tuyến đạt 10/10 điểm; Chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đạt 17,57/18 điểm, tương đương 97,6%.

Từ đầu năm đến nay, 8/8 phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền liên quan đến giải quyết TTHC đã được xử lý và công khai. Tính từ ngày 1/7/2025, Trung tâm đã xử lý 16/16 phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Đáng chú ý, tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu để giải quyết thủ tục hành chính đạt 36,15%, tăng qua từng quý. Kết quả này góp phần giảm yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin, giấy tờ mà cơ quan nhà nước đã có.

Ông Ngô Quốc Hoàng Long, chuyên viên Trung tâm PVHCC phường Phú Xuân cho biết, thói quen thực hiện TTHC của người dân đang thay đổi rõ rệt. Nhiều người đã chủ động sử dụng điện thoại, máy tính để kê khai, nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ và nhận kết quả trực tuyến thay cho việc đến trực tiếp cơ quan hành chính.

Theo ông Long, Trung tâm chú trọng hướng dẫn người dân ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ, giúp họ chuẩn bị đầy đủ, chính xác hồ sơ ngay từ đầu, hạn chế đi lại và bổ sung giấy tờ nhiều lần.

Thời gian tới, phường Phú Xuân tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình, tăng cường số hóa và khai thác dữ liệu đã có. Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Hồ Công cho biết địa phương sẽ nâng cao trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân tham gia giải quyết TTHC nhằm giảm thời gian, chi phí và số lần đi lại của người dân. “Phường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm, quan tâm đến các đối tượng yếu thế, người lớn tuổi”, ông Công nói.