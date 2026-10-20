Gắn trách nhiệm người đứng đầu với "lá phổi xanh": Lời giải cho công tác quản lý rừng tại Lâm Đồng

Bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp không chỉ là nhiệm vụ bảo tồn tài nguyên thiên nhiên mà còn là trụ cột chiến lược trong việc giữ vững đa dạng sinh học, gia tăng khả năng hấp thụ carbon và bảo đảm phát triển bền vững cho toàn vùng. Trước áp lực gia tăng từ các hành vi vi phạm trật tự quản lý đất đai và lâm nghiệp, việc siết chặt trách nhiệm giải trình của người đứng đầu kết hợp với các công cụ quản trị hiện đại đang trở thành mệnh lệnh cấp bách đối với tỉnh Lâm Đồng.

Thực trạng phá rừng, san gạt và lấn chiếm đất lâm nghiệp diễn biến phức tạp thời gian qua đã và đang đặt ra thách thức lớn đối với hạ tầng sinh thái cũng như sinh kế bền vững tại địa phương.

Bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng hiện có chính là nền tảng để Lâm Đồng giữ vững cân bằng sinh thái, gia tăng trữ lượng carbon và phát triển bền vững. (Ảnh: C.H)

Nhằm khắc phục triệt để các điểm nghẽn trong công tác quản trị, chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra thông điệp đanh thép: Cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã và người đứng đầu các đơn vị chủ rừng phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật và UBND tỉnh nếu buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra hoặc chậm trễ phát hiện, xử lý vi phạm kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng.

Gắn liền với chế tài trách nhiệm, công tác quản lý tài nguyên rừng được chuẩn hóa quản trị hiện đại thông qua mô hình "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng được phân công cắm mốc, chịu trách nhiệm cụ thể đến từng lô, khoảnh và tiểu khu. Đây là bước chuyển quan trọng từ phương thức quản lý thụ động sang chủ động kiểm soát rủi ro, tạo tiền đề lồng ghép các công nghệ giám sát tài nguyên rừng và chuyển đổi số trong lâm nghiệp.

Việc áp dụng nguyên tắc "6 rõ" giúp phân định minh bạch trách nhiệm bảo vệ từng lô, khoảnh rừng, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị tài nguyên sinh thái tại Lâm Đồng. (Ảnh: C.H)

Ở góc độ giải quyết dứt điểm các tồn tại, tỉnh yêu cầu tiến hành rà soát toàn bộ hồ sơ vi phạm đất lâm nghiệp, phân loại chính xác thời điểm, đối tượng và hiện trạng để xử lý kiên quyết, loại bỏ tình trạng tồn đọng. Các trường hợp cố tình không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, chiến dịch bảo vệ rừng được triển khai đồng bộ giữa các lực lượng. Kiểm lâm, Công an và chính quyền địa phương tập trung nguồn lực đấu tranh, hỗ trợ các "điểm nóng" có nguy cơ cao về phá rừng và lấn chiếm đất đai như khu vực Đam Rông 1, Tà Hine, Lạc Dương, Quảng Sơn, Quảng Khê.

Hoạt động kiểm tra thực địa nhằm phân định rõ trách nhiệm quản lý từng lô, khoảnh rừng theo nguyên tắc "6 rõ" (Ảnh: C.H)

Lực lượng công an sẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay, bao che; đồng thời chọn lọc các vụ án điểm về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, chống người thi hành công vụ để đưa ra xét xử công khai lưu động nhằm tạo hiệu ứng răn đe.

Dưới lăng kính ESG và thích ứng với biến đổi khí hậu, việc giữ vững diện tích rừng và bảo vệ đất lâm nghiệp tại Lâm Đồng chính là bảo vệ "lá phổi xanh" và giữ giá trị tín chỉ carbon cho tương lai. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Nội vụ trong việc giám sát, tham mưu xử lý trách nhiệm cán bộ sẽ là thước đo cho tính hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước, góp phần xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, phát triển kinh tế sinh thái bền vững.