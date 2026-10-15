Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả trong thực hiện chương trình MTQG

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các Phó Thủ tướng: Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng đồng chủ trì hội nghị tại Hà Nội về chương trình MTQG Phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026 - 2035. (Ảnh: Nhật Bắc)

Sáng 15/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì hội nghị về chương trình MTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Đồng chủ trì có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Hồ Quốc Dũng và Nguyễn Văn Thắng. Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tham dự.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười; Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân đồng chủ trì tại điểm cầu Lâm Đồng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chủ trì tại điểm cầu Lâm Đồng. Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự.

Chương trình MTQG Phát triển văn hóa, xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 được phê duyệt trên cơ sở hợp nhất 4 chương trình MTQG trước đó.

Các bộ, ngành Trung ương tham dự hội nghị tại Hà Nội. (Ảnh: Nhật Bắc)

Các chương trình gồm: Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Phát triển văn hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Tại hội nghị, Bộ Tài chính quán triệt một số nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị quyết số 387/2026/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện chương trình MTQG Phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phát biểu chỉ đạo, định hướng nội dung hội nghị. (Ảnh: Nhật Bắc)

Theo đó, những định hướng trọng tâm cần được các bộ, ngành Trung ương, địa phương thực hiện như: một chương trình, một khuôn khổ quản lý; thực hiện phân cấp mạnh cho địa phương.

Nguồn lực phân bổ theo hướng tập trung, tránh dàn trải, ưu tiên địa bàn khó khăn. Quá trình quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên sẽ được tăng cường tính kỷ luật.

Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Chương trình MTQG sẽ được đổi mới phương thức quản lý theo kết quả đầu ra, gắn với mục tiêu, chỉ tiêu và mức cải thiện thực tế đối với người dân.

Chương trình sẽ áp dụng cơ chế đặc thù cho cấp cơ sở, hướng tới đơn giản hóa thủ tục để người dân, cộng đồng trực tiếp tham gia đề xuất, thực hiện và giám sát.

Quang cảnh hội nghị tại Hà Nội. (Ảnh: Nhật Bắc)

Bộ Tài chính đã quán triệt mục tiêu, phạm vi, thời gian thực hiện và đối tượng được xác định. Quá trình thực hiện, Trung ương giao tổng thể, các địa phương quyết định cụ thể, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm.

Giai đoạn 2026 - 2030, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình MTQG hơn 808.550 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 345.000 tỷ đồng gồm: 244.200 tỷ đồng vốn đầu tư công và 100.800 tỷ đồng kinh phí thường xuyên.

Tại Lâm Đồng, địa phương đã chủ động hình thành bộ máy chỉ đạo, phân công đầu mối, ban hành các kế hoạch và nghị quyết thuộc thẩm quyền. Tỉnh chủ động phân bổ vốn năm 2026 cho chương trình văn hóa và chương trình nông thôn mới, giảm nghèo, vùng dân tộc thiểu số.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước

Việc xây dựng cơ chế phân bổ đối với giáo dục và y tế cũng được triển khai. Các sở chuyên ngành đã rà soát nhu cầu và chuẩn bị danh mục nhiệm vụ, dự án.

Tuy nhiên, tiến độ giữa các chương trình chưa đồng đều. Tỷ lệ giải ngân vốn đã giao còn rất thấp. Một số thủ tục đầu tư, mua sắm, phân bổ chi tiết và tổ chức thực hiện chưa hoàn thành.

Địa phương chưa có đầy đủ dữ liệu kết quả đầu ra về chất lượng dịch vụ, tỷ lệ giảm nghèo và hiệu quả thụ hưởng để lượng hóa tác động.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười báo cáo trước Thủ tướng Chính phủ về triển khai các nội dung thuộc chương trình MTQG tại địa phương

Báo cáo trước Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định, chương trình MTQG được địa phương nhận thức sâu sắc và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa rất thiết thực với đời sống người dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Lâm Đồng cũng như nhiều địa phương khác gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân là do cơ chế, chính sách còn bất cập. Nhiều hướng dẫn chưa được cập nhật kịp thời nên còn lúng túng trong quá trình thực hiện.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cùng các sở, ngành tham dự tại điểm cầu Lâm Đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, Nghị quyết số 46 của Quốc hội và Nghị định số 387 của Chính phủ được ban hành trong thời điểm này là rất kịp thời, góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn cho các địa phương. Đây cũng là cơ sở pháp lý để tỉnh, thành đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình MTQG trong thời gian tới.

Đối với Lâm Đồng đã tổ chức triển khai đầy đủ, quyết liệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đến cấp cơ sở. Tỉnh phấn đấu hoàn thiện toàn bộ các văn bản pháp lý trước ngày 18/10/2026, bảo đảm cơ sở để cấp cơ sở triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, rút kinh nghiệm trong giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2026, tỉnh đang tập trung phân bổ chi tiết nguồn vốn đến từng sở, ngành, địa phương. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được giao trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm đối với các nhiệm vụ được phân công.

Các sở, ngành, đơn vị tham dự tại điểm cầu Lâm Đồng

Lâm Đồng cam kết, trong tháng 12/2026 sẽ giải ngân toàn bộ số vốn thực hiện chương trình MTQG năm 2026. Cùng với việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Trung ương, Lâm Đồng sẽ đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội hóa, nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cũng đề xuất lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu xây dựng phần mềm theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện chương trình MTQG tại các tỉnh, thành trong cả nước. Trên cơ sở này, các địa phương chủ động cập nhật, so sánh kết quả, cũng như chia sẻ kinh nghiệm, từ đó, tạo tinh thần thi đua và nâng cao hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu trong thực hiện chương trình MTQG phải gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. (Ảnh: Nhật Bắc)

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, chương trình MTQG phát triển văn hóa, xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 có nhiều điểm mới về cơ chế quản lý và phân cấp.

Đây là chương trình tích hợp nhiều lĩnh vực, đối tượng, nguồn lực và liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Trong đó, phải kể đến người dân khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các nhóm yếu thế....

Các bộ, ngành tham dự hội nghị tại Hà Nội. (Ảnh: Nhật Bắc)

Do đó, yêu cầu đặt ra của chương trình là phải tổ chức thực hiện thống nhất, liên tục và không để việc chuyển sang chương trình mới làm gián đoạn các chính sách, nhiệm vụ và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương lấy người dân làm chủ thể thay vì chỉ là đối tượng nhận hỗ trợ thụ động. Đặc biệt, các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện chương trình theo yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội, Nghị định số 387/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Các cơ quan được giao nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả và kết quả thực hiện.

Sau hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm tổ chức thực hiện quyết liệt, không để người dân phải chờ đợi. (Ảnh: Nhật Bắc)

Thủ tướng nêu rõ, việc thực hiện chương trình MTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 là nhiệm vụ chính trị lớn, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị.

Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, phối hợp chặt chẽ và tổ chức thực hiện quyết liệt hơn nữa. Qua đó, toàn hệ thống sẽ chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới hiện đại, giảm nghèo bền vững, phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tất cả bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã công bố Quyết định số 1966/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện chương trình MTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026 - 2035.