Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện các nghị quyết

Toàn cảnh Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong quán triệt, triển khai các Nghị quyết số 28, 29, 30, 31 Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu, quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới và định hướng chiến lược của Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và của tỉnh, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, có ý nghĩa nền tảng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, hoàn thiện tổ chức bộ máy và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm quán triệt, triển khai các Kết luận số 105, 106 Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng các kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy quán triệt, triển khai Quy định số 225 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trong đó, yêu cầu xuyên suốt là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo hướng khoa học, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng quán triệt, triển khai Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư và các Quy định số 220, 221, 224 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kết luận số 103 Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kết luận số 107 của Bộ Chính trị và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Công tác cán bộ tiếp tục được xác định là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các nội dung được quán triệt đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ; chú trọng thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong những ngành, lĩnh vực mũi nhọn. Đồng thời, xây dựng cơ chế khuyến khích, tôn vinh và bảo vệ cán bộ có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; gắn quyền hạn với trách nhiệm, đánh giá cán bộ bằng kết quả và sản phẩm công việc cụ thể.

Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt quán triệt, triển khai Kết luận số 86 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng triển khai nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa lâu dài như bảo đảm an ninh môi trường, phát triển khoa học, công nghệ biển sâu, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân; chăm lo, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người khuyết tật; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Những nội dung này thể hiện yêu cầu phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường quán triệt, triển khai Chỉ thị số 14 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 15 của Bộ Chính trị; Kết luận số 98, 99 của Bộ Chính trị và các kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Văn Tuấn quán triệt, triển khai Quy định số 216, 217 của Ban Bí thư.

Đối với Thanh Hóa, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa bằng các kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, tư duy đổi mới và tinh thần trách nhiệm.

Cùng với đó là tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực, phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa; khắc phục tình trạng chồng chéo, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chậm xử lý công việc.

Trong phát triển kinh tế, tỉnh tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực mới cho tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và các thành phần kinh tế phát triển.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, hệ thống vị trí việc làm, quản lý biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và của tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ. Đây là cơ sở để cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn thành nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2026, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nhất là tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phải nhìn thẳng vào những hạn chế, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và tập trung giải pháp khắc phục.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục nghiên cứu sâu, tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh; gắn việc học tập với chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị, kiên quyết khắc phục tình trạng học tập hình thức, triển khai đối phó.

Khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động với nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm; xác định cụ thể thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra. Việc phân công phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ và rõ kết quả; gắn trách nhiệm người đứng đầu với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Nhấn mạnh 2 tháng cuối năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu các cấp, các ngành rà soát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư và xử lý các điểm nghẽn trong triển khai dự án.

Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và chương trình, kế hoạch đã đề ra; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ. Việc đánh giá cán bộ phải gắn với kết quả, sản phẩm công việc thực tế, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo quan trọng.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đối với công tác tuyên truyền, đề nghị các cơ quan báo chí tập trung làm rõ những điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của các nghị quyết; chú trọng phát hiện, giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo sự đồng thuận và lan tỏa trong xã hội.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh chỉ thực sự phát huy giá trị khi được tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và tạo chuyển biến cụ thể trong thực tiễn. Mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, đã xác định nhiệm vụ thì phải tập trung thực hiện đến cùng, bảo đảm tiến độ, chất lượng, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và tạo nền tảng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.