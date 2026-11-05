Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả chuyển hóa địa bàn

Xã Bá Thước tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động, hòa giải, giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh, không để kéo dài, phức tạp trên địa bàn. Ảnh: Tiến Đông

Theo rà soát, đánh giá, toàn tỉnh hiện có 36 địa bàn phức tạp về ANTT và 78 địa bàn cấp xã thuộc diện trọng điểm về ANTT. Tình hình ANTT tại một số địa bàn vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; một số loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân và các vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường, an sinh xã hội cần tập trung giải quyết.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường coi công tác quản lý, chuyển hóa địa bàn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài, gắn chặt với trách nhiệm phát triển kinh tế - xã hội. Người đứng đầu các cơ quan, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng làm hình thức, kém hiệu quả.

Trong đó, Công an tỉnh giữ vai trò chủ trì tham mưu, kiểm tra, hướng dẫn thống nhất công tác quản lý và chuyển hóa địa bàn trên toàn tỉnh; Chỉ đạo Công an cấp xã nắm chắc địa bàn, rà soát đối tượng, tham mưu kế hoạch giải quyết đúng nguồn gốc phát sinh vi phạm; Tập trung kiểm soát nguy cơ đối với 78 địa bàn trọng điểm; phối hợp huy động nguồn lực xử lý dứt điểm từng vấn đề tại 36 địa bàn phức tạp; Kịp thời đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt; đồng thời tham mưu xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu buông lỏng quản lý, để tình trạng phức tạp kéo dài.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh: Chủ động phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường, khiếu nại tố cáo, dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội... thuộc lĩnh vực quản lý; Tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không để những vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của ngành, lĩnh vực mình kéo dài, tích tụ thành "điểm nóng".

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phát huy vai trò của lực lượng hòa giải cơ sở, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, trưởng thôn/tổ trưởng dân phố để nắm bắt tâm tư, giải quyết mâu thuẫn ngay từ ban đầu.

UBND các xã, phường: Quản lý chặt chẽ dân cư, giải quyết tranh chấp ngay tại cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý địa bàn

Đối với 78 địa bàn trọng điểm: Duy trì phòng ngừa thường xuyên, liên tục, phát hiện và xử lý ngay các dấu hiệu bất thường, không để tích tụ thành địa bàn phức tạp.

Đối với 36 địa bàn phức tạp: Xây dựng kế hoạch chuyển hóa chi tiết (rõ mục tiêu, giải pháp, đơn vị chủ trì, thời gian hoàn thành).

Khi địa bàn đã chuyển biến, phải đánh giá đúng thực chất, không chạy theo thành tích và duy trì bền vững kết quả, tránh tình trạng vừa đưa ra khỏi diện đã tái phức tạp trở lại.

Toàn văn Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh xem tại đây.