Gắn trách nhiệm nêu gương của bí thư, chủ tịch xã với mục tiêu tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 572/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp về việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Theo thông báo kết luận, để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2026 được Chính phủ giao, Phó Thủ tướng yêu cầu 3 địa phương phải quyết tâm và nỗ lực hơn nữa, có những giải pháp thực sự mạnh mẽ, đột phá trong quản lý điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.

TP Cần Thơ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm nước lợ, hướng tới phát triển bền vững. Ảnh: Phương Anh

Trong đó, tiếp tục bám sát các chủ trương, kết luận của Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 312/NQ-CP ngày 5/10/2026 và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các buổi làm việc với các địa phương; khẩn trương xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể của từng ngành, lĩnh vực và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ngành, xã, phường, cơ quan, đơn vị trong quý IV năm 2026.

Phân công cụ thể các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Thành ủy trong việc đôn đốc, theo dõi, bám sát cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng đã được Chính phủ giao; nêu cao tinh thần trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và là cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức, cá nhân năm 2026.

Khẩn trương triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2027; tập trung xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc để khơi thông nguồn lực; quyết liệt giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, phục vụ cho phát triển lâu dài và bền vững.

Chú trọng nghiên cứu, xây dựng mô hình tăng trưởng mới phù hợp với tiềm năng, thế mạnh, các ngành, lĩnh vực chủ lực của địa phương theo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tại các buổi làm việc với từng địa phương. Tăng cường liên kết Vùng, phát huy hiệu quả không gian phát triển xung quanh các tuyến cao tốc và tuyến hành lang kinh tế nối liền Cần Thơ – Vĩnh Long – Đồng Tháp – Tây Ninh – Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với Cần Thơ, Phó Thủ tướng yêu cầu phải quyết tâm, quyết liệt hơn nữa để trở thành một cực tăng trưởng năng động, trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long như kỳ vọng của Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tại các lần làm việc gần đây với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Đồng thời, Cần Thơ khẩn trương nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chủ trương để Thành phố được áp dụng một số cơ chế, chính sách của Luật Phát triển đô thị; trên cơ sở đó phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định để tạo động lực bứt phá toàn diện cho Thành phố.

Phó Thủ tướng yêu cầu Đồng Tháp tiếp tục phát huy thế mạnh về sản xuất lúa gạo, trái cây, hoa kiểng, thủy sản, kinh tế biên mậu; đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp như Tân Kiều, Sông Hậu 2, Hòa Tân, Cao Lãnh II, III để thu hút các nhà đầu tư chiến lược; phát triển hệ thống các trung tâm logistics tại Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự, Gò Công, Tân Phước.

Đối với tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, đặc biệt là ngành thủy sản, kinh tế biển; tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo đột phá về công nghiệp chế biến nông, thủy sản, năng lượng tái tạo và vận tải biển.