Gắn trách nhiệm lãnh đạo chủ chốt với từng dự án có vốn đầu tư lớn

Nguy cơ mất vốn, huỷ vốn và những hệ luỵ

Được biết, năm 2025 tỉnh Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ giao số vốn đầu tư công là 12.445 tỷ đồng. Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch, Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị đã phối hợp các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt, nâng cao tỷ lệ giải ngân. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan như số vốn bổ sung lớn và dồn vào nửa cuối năm; thời tiết những tháng cuối năm mưa lũ dài ngày nên các dự án không triển khai thi công được dẫn đến tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu đề ra trong năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương kiểm tra, chỉ đạo sớm hoàn thành các công trình trên địa bàn phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (ảnh CTV)

Để giải bài toán vốn đầu tư công năm 2025 chưa giải ngân, tỉnh Quảng Trị đã quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 chuyển sang năm 2026. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2026 với tổng số vốn hơn 3.429,2 tỷ đồng, gồm vốn trong nước hơn 3.147 tỷ đồng và vốn nước ngoài hơn 281 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2026 là 2.708,41 tỷ đồng. Tính đến ngày 1/10/2026, số vốn đã giải ngân mới chỉ đạt 769,41 tỷ đồng, còn 1.938,999 tỷ đồng chưa giải ngân. Nhiều dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Trị đang có số vốn ngân sách Trung ương từ năm 2025 còn lại cần giải ngân rất lớn.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ công trình ở xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Trong đó, Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1 còn 271,184 tỷ đồng cần giải ngân trên tổng số 357,085 tỷ đồng vốn kéo dài. Dự án thành phần 1 - Đầu tư xây dựng Quốc lộ 5D đoạn từ Cảng Mỹ Thuỷ đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn còn 746,712 tỷ đồng cần giải ngân trên tổng số 1.120,137 tỷ đồng. Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt còn 365,493 tỷ đồng cần giải ngân trên tổng số 435,867 tỷ đồng. Dự án thành phần 1 - Đường ven biển thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình còn 200,837 tỷ đồng cần giải ngân trên tổng số 238,343 tỷ đồng. Trong khi đó, Dự án Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu - giai đoạn 1 còn 103,56 tỷ đồng cần giải ngân trên tổng số 144,876 tỷ đồng.

Giải bài toán “có tiền nhưng chưa thể tiêu”

Theo quy định các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026. Trong khi thời gian còn lại rất ngắn, nếu tỉnh Quảng Trị không triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện sẽ không giải ngân hết số vốn đã được bố trí, bị mất vốn, huỷ vốn, gây ra nhiều hệ luỵ và ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành kế hoạch đầu tư công của tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra thực tế các công trình được phân công phụ trách.

Trước yêu cầu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đồng chí Bùi Hoàng Phương vừa ký Quyết định 4148/QĐ-UBND phân công nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương kéo dài. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách đẩy nhanh tiến độ dự án, người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm trước tỉnh nếu để chậm trễ, mất vốn, trong khi Kho bạc nhà nước hỗ trợ rút ngắn thủ tục thanh toán và báo cáo định kỳ.

Theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài ngân sách trung ương do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Môi trường và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Gio Linh làm chủ đầu tư và các dự án trọng điểm cụ thể được phân công.

Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ Dự án thành phần 1 - Đường ven biển.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp chỉ đạo, phụ trách dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài ngân sách trung ương do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Quảng Trạch làm chủ đầu tư. Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài ngân sách trung ương do UBND các xã: Diên Sanh, Mỹ Thuỷ, Hiếu Giang làm chủ đầu tư.

Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1 đang đẩy nhanh tiến độ để giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài ngân sách trung ương do Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và UBND xã Triệu Phong làm chủ đầu tư. Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài ngân sách trung ương do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kinh tế; Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới làm chủ đầu tư.

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với lãnh đạo sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị về việc nâng cao chất lượng giáo dục và hoàn thành các công trình trường lớp học đang xây dựng trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra, làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư để chỉ đạo đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ; xử lý các vướng mắc của các dự án để đảm bảo nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn kéo dài, phấn đấu đến hết ngày 31/12/2026 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài. Người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về kết quả thực hiện và giải ngân vốn của dự án nếu trong trường hợp không giải ngân hết bị mất vốn, huỷ vốn.

Tỉnh Quảng Trị đang đốc thúc các chủ đầu tư và đơn vị thi công quyết liệt thi công các công trình trọng điểm để giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan phải thực hiện nghiêm nhiệm vụ do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo. Chậm ở khâu nào, lĩnh vực nào thì người đứng đầu đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.